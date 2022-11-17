Жозеп Боррель: Казахстан на сегодняшний день - крупнейший торговый партнер ЕС в Центральной Азии

17 Ноября 2022, 10:56

17 Ноября 2022, 10:56

Жозеп Боррель: Казахстан на сегодняшний день - крупнейший торговый партнер ЕС в Центральной Азии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В канун своего визита в Казахстан Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель дал эксклюзивное интервью собственному корреспонденту МИА «Казинформ».

- Г-н Боррель, в феврале 2023 года Казахстан и Европейский Союз планируют отметить 30-летие двусторонних отношений. Не могли бы вы кратко охарактеризовать ключевое достижение этого сотрудничества?

- Одним из наших ключевых достижений стало вступление в силу Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Европейским Союзом и Казахстаном (СРПС) в марте 2020 года.

Казахстан был первой страной в Центральной Азии, подписавшей Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Европейским союзом в декабре 2015 года.

За тридцать лет наши двусторонние отношения значительно продвинулись вперед. Европейский Союз является крупнейшим торговым и инвестиционным партнером Казахстана, на долю которого приходится более половины общего объема прямых иностранных инвестиций в вашу страну.

Кроме того, Казахстан на сегодняшний день является крупнейшим торговым партнером ЕС в Центральной Азии. Казахстан был и остается надежным поставщиком энергии в ЕС.

Недавно мы активизировали сотрудничество в области экологически чистого сырья, аккумуляторов и возобновляемого водорода. Обеспечение устойчивых поставок сырья может помочь ускорить процесс декарбонизации - как в Казахстане, так и в Европейском Союзе.

Проект «Erasmus+» предложил более 4800 стипендий для студентов или ученых как в Казахстане, так и в Европе.

Мы также укрепили сотрудничество в области прав человека, верховенства закона и благого управления. У нас налажено прочное региональное сотрудничество. Мы обеспокоены нынешним геополитическим контекстом и взаимно привержены укреплению безопасности, стабильности и мира в наших регионах. У нас будет возможность обсудить региональные вопросы на ближайшей министерской встрече ЕС-Центральная Азия, которая состоится в Самарканде.

- Европейский Союз разработал собственную стратегию «GlobalGateway» (Глобальные ворота). Г-н Верховный представитель, каковы ключевые цели реализации проекта в направлении Казахстана и Центральной Азии?

- «Global Gateway» - это инвестиции в качественную инфраструктуру и в прозрачную, основанную на правилах и ориентированную на человека среду.

Центральная Азия - сердце Евразии, она соединяет Европу и Азию, Восток и Запад, но это также сам по себе очень важный регион мира.

Казахстан и другие центральноазиатские партнеры обладают огромным потенциалом в области зеленой энергетики и растущей диверсификации своей экономики, стараясь при этом производить как можно больше добавленной стоимости у себя дома, в идеале используя современные технологии и европейские стандарты.

Это также потребует альтернативных маршрутов подключения. В рамках инициативы «Global Gateway» ЕС поручил Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) провести исследование наиболее устойчивых транспортных коридоров, соединяющих расширенную Трансъевропейскую транспортную сеть и пять стран Центральной Азии, включая Казахстан.

У нас будет возможность обсудить варианты на конференции ЕС-Центральная Азия по взаимосвязанности (connectivity), которая состоится в Самарканде 18 ноября.

И последнее, но не менее важное: «цифровая взаимосвязанность». Таким образом, на конференции Евросоюз представит две флагманские инициативы «Team Europe» и «Global Gateway», посвященные воде, энергетике, изменению климата, а также цифровой взаимосвязанности.

- В 2019 году Евросоюз принял свою новую Стратегию в отношении Центральной Азии. Каким образом Европа видит важность своих отношений с нашим регионом, в том числе в свете недавней встречи лидеров стран Центральной Азии с главой Европейского Совета?

- Рассматривая сегодня перспективы сотрудничества ЕС и Центральной Азии, мы должны признать, что международный геополитический контекст, в котором мы работаем, стал более сложным и вызывающим, в частности, после незаконного вторжения России в Украину.

В таком сложном контексте наше партнерство имеет важное значение для решения глобальных проблем, стоящих перед всеми нами. Цели Стратегии ЕС для Центральной Азии сейчас более актуальны, чем когда-либо: содействие устойчивости, процветанию и региональному сотрудничеству.

Мы выстроили сотрудничество ЕС с Центральной Азией в соответствии с этими приоритетами. Как надежный и предсказуемый партнер, ЕС привержен укреплению отношений с Центральной Азией в долгосрочной перспективе.

Сотрудничество лежит в основе Европейского Союза с самого его основания. Это сделало нас теми, кто мы есть сегодня.

Мы искренне верим, что благодаря региональному сотрудничеству Центральная Азия станет сильнее и устойчивее. Мы проводим ежегодные встречи, которые я считаю очень важными здесь, в регионе.

Президент Европейского Совета Шарль Мишель также недавно приезжал в Казахстан, чтобы укрепить наши связи с регионом.

После незаконной военной агрессии России против Украины стало еще более важным укреплять сотрудничество между странами, которые остаются приверженными Уставу ООН и его ключевым принципам, включая суверенитет и территориальную целостность.

Мы все желаем восстановления мира на европейском континенте. Наши страны нуждаются друг в друге, взаимной поддержке, рынках, торговле, связях для поддержания и обеспечения мира и развития, и я рассматриваю ЕС и Центральную Азию как потенциальных партнеров в этом начинании.

- Г-н Боррель, чего вы надеетесь достичь в ходе текущего визита в Казахстан?

- Этот год был непростым для Казахстана, Европейского Союза и всего мира.

Мой визит - своевременная возможность подтвердить приверженность ЕС Казахстану как ценному партнеру.

Мы поддерживаем амбициозную программу социально-экономических и политических реформ Президента К.Токаева, направленную на то, чтобы сделать Казахстан более открытым, инклюзивным и демократическим.

Мое пожелание Казахстану состоит в том, чтобы он проводил эти реформы, одобренные на референдуме в июне, решительно и непоколебимо, и продолжал дальнейшие демократические реформы.

Я приветствую, что ОБСЕ/БДИПЧ было приглашено наблюдать за предстоящими президентскими выборами.

Предстоящие выборы - важная возможность для Казахстана продемонстрировать свою волю перейти к новой модели управления. Я также продолжаю призывать Казахстан провести независимое и прозрачное расследование трагических событий января этого года.

Для того чтобы Казахстан перевернул страницу, должны быть справедливость и подотчетность. На региональном уровне мы с нетерпением ожидаем конференции ЕС-Центральная Азия по подключению, которая состоится в Самарканде, и приверженности обеих сторон укреплению сотрудничества, развитию зеленой энергетики и устойчивой связи.

В рамках последующей деятельности по итогам климатической конференции, состоявшейся в Египте, мы также надеемся укрепить наше сотрудничество в области устойчивой энергетики, в том числе по сокращению выбросов метана, в целях совместной борьбы с изменением климата.

- Каковы, по вашему мнению, ключевые цели конференции по взаимосвязанности ЕС и Центральной Азии в Самарканде?

- Целью Конференции по взаимосвязанности ЕС-Центральная Азия является разработка совместного видения вклада участников в устойчивые связи между странами Центральной Азии и между ЕС и Центральной Азией.

Самаркандская конференция предоставляет возможность работать сообща, чтобы обеспечить устойчивую связь, которая обеспечит нам большее процветание и более высокий уровень жизни, поддерживая переход к безуглеродной, зеленой экономике.

- Спасибо за интервью.

Фото: eeas.europa.eu