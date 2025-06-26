Жизни нескольких пациентов спас посмертный донор в Жамбылской области
В Жамбылской области успешно проведен мультиорганный забор органов от посмертного донора, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минздрав РК.
Операция стала возможной благодаря четкой координации со стороны Республиканского центра по координации трансплантации и ВТМУ Министерства здравоохранения РК, а также слаженной работе специалистов Жамбылской многопрофильной областной больницы. В ней также участвовали команды ТОО «Национальный научный онкологический центр (NROC)», Центра сердца University Medical Center, Центра сердца г. Шымкент, а также специалисты медицинской авиации Астаны.
Пациентка 1976 года рождения, жительница Жамбылской области, была доставлена в экстренном порядке в тяжелом состоянии с диагнозом — острое нарушение мозгового кровообращения и обширное кровоизлияние в головной мозг. Несмотря на усилия врачей, состояние пациентки не поддавалось лечению и на третьи сутки была констатирована смерть головного мозга.
— После проведения всех необходимых юридических процедур и получения согласия от семьи, было принято важное и благородное решение — подарить шанс на жизнь другим людям. Были изъяты жизненно важные органы: сердце, печень и почки, — сообщили в министерстве.
Сердце было экстренно направлено в Шымкент молодой пациентке, которая остро нуждалась в пересадке.
Печень и почки доставлены в Астану, где их трансплантировали другим пациентам, ожидающим своего шанса на спасение.
Ранее сообщалось, что свыше 7000 казахстанцев дали согласие на посмертное донорство органов через eGov.