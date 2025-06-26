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    09:57, 26 Июнь 2025 | GMT +5

    Жизни нескольких пациентов спас посмертный донор в Жамбылской области

    В Жамбылской области успешно проведен мультиорганный забор органов от посмертного донора, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минздрав РК.

    донорство
    Фото: Canva

    Операция стала возможной благодаря четкой координации со стороны Республиканского центра по координации трансплантации и ВТМУ Министерства здравоохранения РК, а также слаженной работе специалистов Жамбылской многопрофильной областной больницы. В ней также участвовали команды ТОО «Национальный научный онкологический центр (NROC)», Центра сердца University Medical Center, Центра сердца г. Шымкент, а также специалисты медицинской авиации Астаны.

    Пациентка 1976 года рождения, жительница Жамбылской области, была доставлена в экстренном порядке в тяжелом состоянии с диагнозом — острое нарушение мозгового кровообращения и обширное кровоизлияние в головной мозг. Несмотря на усилия врачей, состояние пациентки не поддавалось лечению и на третьи сутки была констатирована смерть головного мозга.

    — После проведения всех необходимых юридических процедур и получения согласия от семьи, было принято важное и благородное решение — подарить шанс на жизнь другим людям. Были изъяты жизненно важные органы: сердце, печень и почки, — сообщили в министерстве.

    Сердце было экстренно направлено в Шымкент молодой пациентке, которая остро нуждалась в пересадке.

    Печень и почки доставлены в Астану, где их трансплантировали другим пациентам, ожидающим своего шанса на спасение.

    Ранее сообщалось, что свыше 7000 казахстанцев дали согласие на посмертное донорство органов через eGov.

    Теги:
    Здравоохранение Донорство Регионы Жамбылская область Органное донорство Минздрав РК
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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