Жизни нескольких пациентов спас посмертный донор в Жамбылской области

Операция стала возможной благодаря четкой координации со стороны Республиканского центра по координации трансплантации и ВТМУ Министерства здравоохранения РК, а также слаженной работе специалистов Жамбылской многопрофильной областной больницы. В ней также участвовали команды ТОО «Национальный научный онкологический центр (NROC)», Центра сердца University Medical Center, Центра сердца г. Шымкент, а также специалисты медицинской авиации Астаны.

Пациентка 1976 года рождения, жительница Жамбылской области, была доставлена в экстренном порядке в тяжелом состоянии с диагнозом — острое нарушение мозгового кровообращения и обширное кровоизлияние в головной мозг. Несмотря на усилия врачей, состояние пациентки не поддавалось лечению и на третьи сутки была констатирована смерть головного мозга.

— После проведения всех необходимых юридических процедур и получения согласия от семьи, было принято важное и благородное решение — подарить шанс на жизнь другим людям. Были изъяты жизненно важные органы: сердце, печень и почки, — сообщили в министерстве.

Сердце было экстренно направлено в Шымкент молодой пациентке, которая остро нуждалась в пересадке.

Печень и почки доставлены в Астану, где их трансплантировали другим пациентам, ожидающим своего шанса на спасение.

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