Жизнь роженице спасли врачи в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Врачи в Алматы спасли жизнь женщине, находящейся на 8-ом месяце беременности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Скорой медицинской помощью в городской родильный дом №2 была доставлена пациентка на 35-36 неделе беременности с высоким артериальным давлением и сильной одышкой, с выраженной тахикардией, с низкой сатурацией, то есть с низким насыщением крови кислородом.

Предварительно пациентке был выставлен диагноз «тяжелая форма преэклампсии». Это синдром, возникающий во второй половине беременности, когда организм женщины не справляется с задачей обеспечения плода питательными веществами и кислородом.

Такой диагноз отрицательно сказывается на здоровье и матери, и плода и может стать причиной очень серьезных последствий, в частности, может привести к преждевременной отслойке плаценты, к преждевременным родам, к гипоксии плода, задержке развития и гибели плода.

Кроме того, врачи диагностировали патологию сердца «перипартальная кардиомиопатия», т.е сердечная недостаточность, возникшая в результате беременности. Это довольно редкое заболевание и часто ассоциируется с материнской смертностью.

Женщина незамедлительно была госпитализирована в реанимационное отделение. Сложный случай требовал срочного вмешательства не одного, а сразу нескольких врачей. Был проведен городской консилиум с участием лучших врачей городских, республиканских медицинских организаций, а также с участием профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений

Главный врач родильного дома №2 Гульнара Нурланова отметила, что в таких случаях нередко происходят смертельные исходы.

«Состояние пациентки ухудшалось с каждой минутой. Во время стабилизации состояния пациентки для кесарева сечения было проведено купирование отека легких, в которых находилась плевральная жидкость. Было откачано более 700 мл жидкости. После чего был проведен еще ряд медицинских мероприятий», - рассказала она.

Когда состояние пациентки стабилизировалось, было проведено кесарево сечение. Ребенок родился здоровым, с весом более 2 кг. После трех дней, когда состояние пациентки стабилизировалось, и угроза для жизни миновала, ее транспортировали в Центр кардиологической помощи, где она продолжила лечение.

На сегодня пациентка чувствует себя хорошо и благополучно выписана.