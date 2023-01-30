Жизнь после инсульта: как мотивировать пациента на реабилитацию

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане регистрируется более 40 тысяч случаев инсульта ежегодно, впоследствии многие пациенты становятся инвалидами. Однако, это не конец истории и жизнь после инсульта существует. Правда, как признаются врачи, мотивировать пациента вернуться к привычной жизни сложно и на это влияет ряд причин. О том, как проходит реабилитация пациентов после инсульта, какую методику используют врачи в работе и почему сами пациенты не хотят возвращаться к прежней жизни, корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала реабилитолог БМЦ УДП РК Гульжан Каиржанова.

«Самая острая проблема на сегодня - это реабилитация пациента с двигательными нарушениями, которые развились вследствие заболеваний или травм головного мозга. Регистрируется много случаев, когда у человека парализована одна рука или нога, имеются нарушения в речевой моторике. Когда училась в Литве, заметила, что там приветствуется, если первое слово пациента - непечатное. Это подкорковая система. Приветствуется, потому что пошел толчок», - пояснила врач-реабилитолог.

Врачи предпринимают все меры, чтобы вернуть пациента к прежней жизни и помочь ему восстановиться. К сожалению, не все пациенты спешат проходить комплексную реабилитацию.

«Наша методика работы с пациентом направлена на то, чтобы адаптировать его к той среде, в которой он оказался и помочь восстановиться. Мы хотим, чтобы пациенты понимали, что все исправимо. Нужно просто работать. Однако сложно замотивировать пациента начать что-то делать. Мы беседуем с ними, постоянно напоминаем о том, что жизнь на этом не закончилась, вы - не один, все исправимо и надо над этим работать. Первые два занятия с инструктором ЛФК и беседы с пациентами уходят именно на это. Мы хотим, чтобы пациент поверил в себя и показывал свои возможности. Когда пациент активно подключается к процессу реабилитации и помогает нам, то мы работаем в удовольствие. Видим, что он хочет восстановиться и даем ему больше, чем можем дать. В обществе распространился стереотип, что, если у человека инсульт, то он остается инвалидом на всю жизнь. Однако он становится уязвимым из-за того, что зависит от родственников, от среды, в которую попал. В депрессию впадают не из-за того, что не могут самостоятельно что-то сделать, а из-за того, что находятся в зависимости от другого человека», - поделилась Гульжан Каиржанова.

Поэтому, по словам врача, эффективная реабилитация зависит от мотивированности пациента и его отношения к миру.

«Однажды меня попросили проконсультировать пациента. Он мог ходить, сидеть. Однако этого не делал. Когда я поинтересовалась его состоянием, то пациент мне ответил: «Зачем мне ходить? У меня есть два сына, каждый по очереди ухаживает за мной, остаются ночевать в палате». Разве это достижение? Когда их отец был здоров, дети были заняты своими делами. Пришла болезнь, и все начали его опекать. Пациенту нравилось это состояние. Поэтому все зависит от человека: насколько он хочет жить и готов к продуктивной деятельности. Мы видим, что в некоторых случаях родственники больше хотят выздоровления пациента, нежели сам пациент», - отметила реабилитолог.

Не все смотрят на мир с негативом

Однако далеко не все пациенты воспринимают мир как враждебный.

«Вспомнила два случая. У жены случился инсульт, а муж за ней ухаживал. В итоге он выходил ее. Это история любви. У мужчины были проблемы с легкими, а жена с ним возилась. Наблюдаешь за такими парами, и хочется верить в лучшее», - поделилась врач.

О важности комплексной реабилитации

С развитием страховой медицины услуги БМЦ УДП РК стали доступны каждому. В ноябре прошлого года открылся новый лечебно-диагностический блок, в котором могут получить лечение еще больше пациентов.

«Открылись новые отделения, которые работают только с пациентами, получившими травмы. После операции пациенты могут сразу же лечь на госпитализацию. Не все же пациенты живут с детьми, близкими. Кто-то в одиночку борется со своей болезнью. Если бы не было отделения реабилитации в больницах, сложно было представить, как бы пациент восстанавливался. В клинике пациент получает возможность пройти полный курс реабилитации. Ранняя реабилитация – наиболее эффективная, потому что пациента должны сразу обучить: как правильно сидеть, как правильно подниматься, потому что иногда пациент приходит с осложнениями. Пациента легче научить, чем переучить. То есть, у него может быть патологический паттерн ходьбы. Он может неправильно ходить, но ходит. Если правильно начать раннюю реабилитацию, то и не нужно переобучать пациента. Человеку легче быстрее восстановиться. Осложнения бывают разные. Если человек не научился нормально ходить, то риск, что он упадет и поломает себе что-то, намного выше», - поделилась реабилитолог.

В Больнице уделяется особое внимание реабилитации пациентов после инсульта. После того, как пациент поступает в отделение, его обследует врач-невропатолог: какое у него состояние, есть ли жалобы. При беседе с пациентом обязательно спрашивают: имеются ли сопутствующие заболевания.

«Если у пациента есть сопутствующие заболевания, не могу прописать какие-либо процедуры. Если у пациента инсульт, но есть и онкология, физиотерапию не пропишу. Если провели операцию на сердце, тоже буду придерживать. Если поступил пациент после перенесенного инсульта, но с заболеваниями почек или отеками на ногах, тоже держим под наблюдением несколько дней. Порой включаем дополнительные методы исследований. У нас есть три направления реабилитации: кардио, нейро и реабилитация после травм. Приходят на реабилитацию пациенты после операций на коленные суставы, тазобедренные суставы. После того, как они поступили в отделение, за их состоянием наблюдают терапевты. Мы также смотрим на состояние ног, на то, какие у них есть жалобы, общее соматическое здоровье, подбираем комплекс упражнений», - отметила Гульжан Каиржанова.

Полная реабилитация пациента зависит не от одного врача. Это слаженная командная работа.

«С пациентами работают инструкторы ЛФК, массажисты, физиотерапевты, психотерапевты. При неврологическом заболевании подключается логопед, иглорефлексотерапевты, эрготерапевты. Эрготерапевты улучшают моторику верхних конечностей и мелкую моторику рук. Мы всегда обращаемся за советом к своим коллегам. В первую очередь, это опыт в ведении пациентов и взаимный обмен информацией», - отметила врач.

Водные процедуры тоже помогают пациенту быстрее восстановиться. В клинике пациенты могут принять ванну Хабарда, гидрокинезиотерапию. Благодаря этим процедурам снижается нагрузка на опорно-двигательный аппарат, укрепляется мышечный корсет, улучшается общая подвижность, гибкость суставов при незначительных мышечных усилиях. При регулярных занятиях в воде увеличивается жизненный объем легких, происходит насыщение тканей кислородом, в результате улучшается сон, нормализируется эмоциональное состояние, повышается физическая выносливость. После подводного душа-массажа улучшается кровообращение во всем организме, активизируется метаболизм, укрепляются сосудистые стенки, восстанавливается их эластичность.

Восстановление навыков ходьбы с помощью умного аппарата

С появлением нового лечебно-диагностического блока отделение реабилитации пополнилось новейшим оборудованием, которое помогает пациенту быстрее вернуться к привычной жизни.

Оборудование «Антигравити» - аналог беговой дорожки. Его преимущество в том, что, если пациент весит 70 кг, с помощью аппарата можно настроить вес на 10 кг. Пациенту с двигательными нарушениями сложно себя поднять. Поэтому этот аппарат позволяет не чувствовать свой вес.

Отметим, что роботизированная кинезиотерапия считается наиболее перспективным методом восстановления и развития навыков самостоятельной ходьбы. Для восстановления навыков ходьбы пациента в клинике установлен роботизированный реабилитационный комплекс LOKOMAT. С помощью него увеличивается повседневная двигательная активность у пациентов с неврологическими заболеваниями и нарушениями двигательных функций. В случаях нарушения двигательной функции (вследствие черепно-мозговых травм, травм спинного мозга, неврологических, мышечных или костных патологий), терапия на LokomatPro улучшает мобильность пациентов. Параметры тренировки регулируются с учетом возможностей пациента. На экран выводится копия движения пациента, где можно будет контролировать, и наблюдать результаты движения пациента.

Умный аппарат сразу же дает сигнал, если пациент не справляется с упражнениями. На экран он выводит параметры: следует уменьшить нагрузку или скорость. То есть, аппарат корректирует движения пациента и подсказывает, с какими упражнениями он не может справиться. По словам врача-реабилитолога, в 2009 году было всего лишь 240 таких локоматов. Сейчас же их количество достигло 700. Как отметила врач, наиболее эффективной реабилитации можно добиться при сочетании локомата с кинезиотерапией.

Реабилитация – это звонок для пациента

«Реабилитация – это как звонок: разбудить, мотивировать человека. Прежде чем побудить пациента на лечение, мы сами должны быть мотивированы на результат. Медикам нужно развивать эмоциональный интеллект. К каждому пациенту нужен индивидуальный подход. Если пациент замотивирован на эффективность лечения, врачи еще больше стараются добиться результата. С другой стороны, возможно, необходима осознанность человека, общеобразовательная школьная программа. Человек должен чувствовать ответственность за свою жизнь. В большинстве случаев получается так, что виноват кто-то другой, но не ты сам. Когда случается такая ситуация, пациенту кажется, что кто-то должен все за него делать. Есть потрясающие примеры, когда девушка после тяжелой аварии просто вытащила себя и научилась заново ходить. Когда человек мотивирован, это окрыляет нас», - добавляет врач-реабилитолог Гульжан Каиржанова.

Как отмечалось выше, последствия инсульта, черепно-мозговой или спинальной травмы, инфаркта миокарда наносят тяжелый удар по здоровью человека, резко меняя привычный образ жизни. Поэтому усилия медиков Центра восстановительного лечения и реабилитации направлены на улучшение исхода травмы или болезни, профилактику осложнений, ускорение выздоровления. Процесс реабилитации и восстановления пациентов дает свои плоды. Доказательством тому служат слова благодарности пациентов, которые без усилий могут сгибать пальцы, ходить без чьей-либо помощи.

Действительно огонек в глазах пациентов дает еще большую мотивацию медикам. Поэтому врачи Больницы Медицинского Центра Управления Делами Президента постоянно внедряют новые методики поэтапного восстановления и реабилитации. Специалисты Центра восстановительного лечения и реабилитации разрабатывают новый проект по повышению квалификации врачей Больницы, качества медицинских услуг, в рамках которого будут внедрены новые методы применения роботизированной системы.