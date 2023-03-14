Жизнь показывает необходимость совершенствования регулирования межнациональных отношений - эксперт

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Научно-экспертного совета Ассамблеи народа Казахстана, вице-президент Национальной академии наук РК Зарема Шаукенова прокомментировал выступление Главы государства на совещании с акимами и руководителями государственных органов, прошедшем 13 марта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в ходе совещания с участием Премьер-Министра, руководителей государственных органов, акимов областей и городов Астаны, Алматы и Шымкента особо отметил, что сфера межэтнических отношений остается одним из самых актуальных направлений работы. В своем выступлении Глава государства подчеркнул, что укрепление межэтнического согласия является одним из краеугольных камней устойчивого развития нашей страны. Наряду с этим, Президент акцентировал внимание на необходимости сохранения духовных ценностей и важность в связи с этим вопроса духовного воспитания подрастающего поколения, поручив усилить работу в сфере религии», - сказала Зарема Шаукенова в телефонном разговоре корреспонденту МИА «Казинформ».

Эксперт отметила, что в нашей стране ведущим социально-политическим институтом регулирования межэтнических отношений является Ассамблея народа Казахстана (АНК). Ассамблея была создана Указом Президента Республики Казахстан от 1 марта 1995 года. Главной функций АНК является содействие разработке и проведению государственной национальной политики.

«Концепция развития Ассамблеи народа Казахстана на 2022-2026 годы» устанавливает, что АНК де-факто выступает как институт совокупного государственно-общественного регулирования межэтнических отношений. АНК является важнейшим связующим звеном между политической системой и гражданским обществом, призванным в этой своей функции институционализации прямых и обратных связей государственных органов управления с общественными организациями обеспечить эффективность их взаимодействия в сфере гармонизации межэтнических отношений. Это особенно важно в рамках концепции интеркультурализма, согласно которой «вопросы культурного разнообразия и развития интеркультурного диалога относятся к сфере компетенции не только правительств, но и других сегментов общества, таких как образовательные структуры, институты гражданского общества и частный сектор», - добавила Зарема Шаукенова.

По ее словам, появившись в качестве консультативно-совещательного органа, за годы своего существования Ассамблея получила конституционный статус и право на парламентское представительство. При этом особое внимание заслуживает вопрос об отмене квоты Ассамблеи народа Казахстана в Мажилисе Парламента.

«Говоря искренне, выборный процесс депутатов от АНК всегда вызывал много дискуссий, которые обычно проходили и оставались в кулуарах. Наконец-то в этом вопросе поставлена точка, был предложен действенный и законный механизм, в именно сокращение квоты АНК до 5 депутатов и передача в Сенат, путём назначения Главой государства рекомендованных от АНК кандидатур. Современные задачи и направления деятельности АНК выходят далеко за изначально обозначенные рамки. Казахстанские этносы во многом благодаря Ассамблее народа Казахстана научились любой вопрос рассматривать с позиции всего государства и общества. Поэтому, несмотря на трудности и сложности, проводимая государством политика в сфере межэтнических отношений остаётся эффективной, а АНК – необходимым институтом консолидации и интеграции общества. Ассамблея изначально была интегрирована в общественную жизнь этносов и заняла в ней ключевую позицию», - подчеркнула Зарема Шаукенова.

Эксперт считает, что особенностью современного развития Казахстана является практика совместного проживания разных этносов. И это не просто существование, когда интересы разных этнических групп практически не пересекаются, это совместное общежитие: общие цели, совместное обучение в школах и университетах, наличие дружеских отношений, взаимоотношения коллег в трудовых коллективах.

«Жизнь показывает необходимость совершенствования работы в сфере государственно-общественного регулирования межнациональных отношений. По всей видимости, необходимо сосредоточиться на постоянном мониторинге межнациональных отношений, опросах населения и срезах общественного мнения в регионах по самым волнующим проблемам. Это позволит прогнозировать развитие обстановки, разработать адресные научно-практические рекомендации и эффективные механизмы по недопущению конфликтных и провокационных ситуаций, предотвращать негативное развитие событий в сфере межнациональных отношений. Вероятно, особого подхода требует работа АНК в социальных сетях и СМИ», - отметила эксперт.

По ее словам, ключевой месседж, прозвучавший в выступлении Главы государства заключается в том, что ни государство само по себе, ни гражданское общество в отрыве от государства не способны создать и обеспечить формирование системы упреждающих механизмов по профилактике негативных тенденций и нейтрализации возможных угроз в области межэтнических отношений.

«Для реализации этой важнейшей задачи требуются совместные усилия центральных государственных органов и местных властей, Ассамблеи народа Казахстана и всего гражданского общества», - заключила Зарема Шаукенова.