Жизнь новорожденной спасли кардиохирурги в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы, в Центр перинатологии и детской кардиохирургии, поступила двухмесячная малышка с тяжелым диагнозом: критический стеноз аортального клапана. Новорожденной срочно требовалась операция, так как данный диагноз может спровоцировать внезапную остановку сердца и смерть, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заведующий отделением детской кардиохирургии Геннадий Нигай сообщил, что стеноз аортального клапана характеризуется сужением просвета главной артерии человеческого организма. Это приводит к нарушениям кровообращения, кислородного обмена, ухудшению работы головного мозга и других органов.

«Выделяют несколько стадий патологии, из которых именно критическая считается наиболее опасной. Мы провели миниинвазивную операцию «Закрытая вальвулотомия клапана аорты». То есть в поток провели баллонный катетер для расширения суженого участка клапана методом раздувания. Операция прошла успешно. После 8 суток в реанимации ребенок был переведен в отделение. Сегодня мама и ребенок уже выписываются домой», - приводит слова оперирующего врача Нурлана Байдигитива пресс-служба центра.

Мама ребенка в свою очередь выразила слова благодарности докторам.

«Спасибо большое всем врачам за высокопрофессиональную, оперативную помощь, которую они оказали моей дочери. Они спасли нам жизнь. Заведующий отделением, врачи и весь медицинский персонал не только профессионально подходят к своему делу, но и выражают человеческую поддержку. Хотела бы отметить заведующую реанимации Анар Сепбаеву, где моя доченька провела 8 дней. Каждый родитель, наверное, поймет, что происходит, когда твой ребенок в реанимации. Благодаря их поддержке, я преодолела это непростое время. Огромное спасибо, низкий поклон за ваш нелегкий труд - возвращение людей к жизни», - со слезами на глазах от счастья отметила мама новорожденной.