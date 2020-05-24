Животноводческий проект с передовыми технологиями реализуют в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Районы Жамбылской области продолжает посещать глава региона. В Жуалынском районе Бердибек Сапарбаев ознакомился с ходом реализации ряда инфраструктурных и строительных проектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что Жуалынский район не только успешно развивает животноводство и растениеводство, но и наращивает свой производственный потенциал.

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, глава региона посетил ТОО «Гамбург», которое ведет строительство молочно-товарной фермы на 1 200 голов КРС.

По словам главы хозяйства Егора Коха, ферма будет оборудована самым передовым автоматизированным оборудованием, которое позволит двум операторам в течение четырех часов доить до 1 000 голов КРС. Всего на сегодняшний день на ферме насчитывается 1 800 голов КРС.

Предприятие обладает собственной кормовой базой, обеспечивающей потребности в кормах. Стоимость проекта – 1,8 миллиарда тенге. Однако для завершения строительства фермы предпринимателю не хватает финансовых средств.

Глава региона отметил важность создания подобных производств в целях обеспечения продовольственной безопасности региона заверив, что окажет всяческое содействие для реализации проекта.

Созданное в 2000 году предприятие специализируется на мясомолочном животноводстве и производстве сельхозпродукции. В активе хозяйства 2 500 га земельных угодий, на которых разводят крупный рогатый скот и выращивают кормовые культуры. В растениеводстве ТОО «Гамбург» использует водосберегающие технологии, современные оросительные системы, дождевальные машины производства США, Германии, Италии. Ежедневно хозяйство поставляет по нескольку тонн молока на Бурненский сырзавод, мясомолочная продукция этого предприятия поступает на казахстанские рынки, отметили в пресс-службе акима Жамбылской области.