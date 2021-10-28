Животноводческих агроформирований становится больше в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - За последние годы отмечаются положительные изменения в отрасли животноводства Костанайской области. Об этом сообщил в ходе совещания с участием аграриев региона заместитель акима Костанайской области Арман Абенов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В области выросла численность поголовья всех видов скота и птицы, растёт число агроформирований, занимающихся животноводством.

«Животноводством занимается 1430 сельхозпредприятий, где от общего объема производится 30% мяса и молока. Доля КРС в производственном секторе составляет 44%, за последние 5 лет выросла в 1,5 раза, - отмечает А. Абенов. — Производство мяса в хозяйствах всех категорий достигло 82,4 тыс. тонн, рост на 4,6% к уровню прошлого года, молока - 382,5 тыс. тонн, рост на 2,2%».

Сейчас в Костанайской области насчитывается 60 хозяйств, занимающихся молочным скотоводством, из них 10 - крупные молочно-товарные фермы.

Только в этом году созданы две молочно-товарные фермы – в ТОО «Тойсай» Узункольского района на 400 голов и ИП «Андреев» Федоровского района на 100 голов. До конца года будет создано дополнительно еще две молочно-товарные фермы – в Костанайском и Сарыкольском районах.

«Сохраняется позитивная тенденция в развитии отрасли племенного животноводства. В области имеется 24 племенных репродукторов, за последние 5 лет ими реализовано более 22 тыс. голов, в том числе 10 тыс. голов в нашей области и 12 тыс. голов за ее пределы. Для развития мясного животноводства в области имеется сеть специализированных откормочных площадок первого уровня на 26 тыс. скотомест единовременного откорма. Дополнительно, в городе Аркалыке в текущем году ведется строительство четвертой откормплощадки первого уровня на 5 тыс. голов КРС и племенного репродуктора на 2,5 тыс. голов», - сказал А. Абенов.

Стоит отметить, что в целях повышения объемов переработки мяса, повышения экспортного потенциала в Костанае строится мясоперерабатывающий комплекс мощностью переработки 20 тыс. тонн мяса в год. Стоимость проекта - 7,2 млрд тенге. Здесь планируется создать около 200 новых рабочих мест. Введут в эксплуатацию комплекс до конца года.

Таким образом, по словам замакима, на сегодня многие хозяйства региона динамично развиваются и имеют высокие производственные показатели.