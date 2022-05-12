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Жителям Зайсана может не хватить газа из-за экспорта в Китай
12 Мая 2022 18:20

Жителям Зайсана может не хватить газа из-за экспорта в Китай

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В городе Зайсан Восточно-Казахстанской области будет создана специальная комиссия по вопросам экспорта газа. Об этом сообщил министр энергетики РК Булат Акчулаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Буквально вчера состоялась встреча с жителями. В нем принял участие мой заместитель. Был заместитель мэра. Совместно с местными жителями мы договорились создать комиссию. Если они согласятся на экспорт – будем продолжать», – сказал Булат Акчулаков в кулуарах Правительства.

По его словам, в настоящее время на месторождении Сарыбулак, которое находится в Зайсанском районе и откуда газ подается в город Зайсан, осталось 300-400 млн кубометров газа. Между тем годовой объем потребления Зайсанского района составляет 20-25 млн кубометров.

«Если посчитать, то на 10-12 лет хватит газа. Но он ограничен. Завтра, когда закончится газ, встанет вопрос – что будем делать? Конечно, нужно время. Если местный акимат при оставшемся ограниченном количестве подключит к газу всю прилегающую территорию, то газа может не хватить даже на пять лет», – отметил министр.

Речь идет об обсуждаемой в данное время возможности экспорта газа из Зайсана в Китай компанией «Тарбагатай Мунай». Данная организация обеспечивает голубым топливом Зайсан и экспортирует его в Китай. В компании утверждают, что они терпят колоссальные убытки и только экспорт 75 миллионов кубометров газа в Китай способен им помочь. Однако при этом предприятие не предоставило гарантий того, что жители Зайсанского района продолжат бесперебойно обеспечиваться газом.

В целях обеспечения населения газом ведомство рассматривает возможность введения запрета на экспорт в Китай.

«Временно приостановили экспорт газа в Китай. Вчера в ходе встречи мы убедились в необходимости создания комиссии. Наряду с представителем министерства в комиссию войдут местные жители. Если они скажут, что экспорт должен быть остановлен, то мы остановимся», – заключил министр.


Автор:
Корреспондент

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