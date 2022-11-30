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Жителям затопленных квартир из-за аварии на ТЭЦ в Экибастузе оплатят ремонт

30 Ноября 2022, 14:29
Жителям затопленных квартир из-за аварии на ТЭЦ в Экибастузе оплатят ремонт

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Жителям Экибастуза, чьи квартиры пострадали в результате аварии на ТЭЦ, пообещали возместить расходы на ремонт, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Полностью все расходы, связанные как с ликвидацией, так и с последствиями ликвидации чрезвычайной ситуации и аварийной ситуации на себя берет компания монополиста. Уже по ним ведутся работы», - сообщил во время пресс-конференции и.о. акима Павлодарской области Абилкайыр Скаков.

По его словам, по состоянию на вчерашнее утро, 93 % жителей города имеют тепло, оставшимся 7 % планируется подать тепло во второй половине дня. Что касается публикаций в социальных сетях о затопленных квартирах, то, как отметил А. Скаков, в акимат поступило семь сообщений. Для работы по этим случаям уже создана отдельная бригада.

«В социальных сетях показывают затопленные квартиры. Пока выявлены через социальные сети только пять квартир, где на самом деле разрыв батареи произошел, какая-то утечка. Есть телефон горячей линии, акимат держит такие факты на контроле, ремонт 100 % будут возмещен», - добавил заместитель Премьер-Министра - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин.

Ранее сообщалось, что подключение к теплу всех многоквартирных домов в Экибастузе планируется до вечера.

В ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка нескольких котлоагрегатов. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ. Режим чрезвычайной ситуации объявили в городе.

Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области в ближайшие дни нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.

Фото: Константин Шелков





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