Жителям загородных дач предложили переехать в Атырауской области

Жителям загородных дач у реки Жайык в Атырауской области предложили переехать, передает корреспондент агентства Kazinform.

Аким Кайыршахтинского сельского округа города Атырау Шафхат Калиев направил жителям нескольких садовых обществ письма о переселении. В них упоминается о необходимости переезда из-за повышения уровня воды в реке Жайык.

Позже такое письмо распространилось в социальных сетях, и жители выразили обеспокоенность. В связи с этим в штабе МЧС Атырауской области дали разъяснения.

— В социальных сетях было распространено письмо, отправленное от имени акима Кайыршахтинского сельского округа Шафхата Калиева. Данное письмо действительно было направлено садоводческим предприятиям «Колос», «Нефтеперерабатывающий завод», «АтырауМунайКазГеология». Эти садовые коллективы расположены за оборонительной линией в пойме реки Жайык. Здесь высока вероятность эрозии почвы. Строительство береговых защитных шахт представляется невозможным. В связи с этим направлено сообщение владельцам указанных садоводческих кооперативов, — пояснили в областном штабе по чрезвычайным ситуациям.

Ранее сообщалось, что Правительство РК наращивает силы для борьбы с паводками.