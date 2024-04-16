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    11:23, 16 Апрель 2024 | GMT +6

    Правительство РК наращивает силы для борьбы с паводками

    Правительство РК наращивает силы для борьбы с паводками
    Фото: Primeminister.kz

    Для ликвидации последствий паводков в западных и северных регионах Казахстана к аварийно-спасательным работам в круглосуточном режиме Правительством привлечено свыше 34 тыс. человек, более 4 тыс. единиц техники, передает агентство Kazinform со ссылкой на Primeminister.kz.

    Правительство РК наращивает силы для борьбы с паводками
    Фото: Primeminister.kz

    В работах задействовано 890 водооткачивающих и 335 плавательных средств, 19 воздушных судов МЧС, Минобороны, МВД, КНБ, Службы государственной охраны, акиматов и организаций.

    С начала паводков в Западно-Казахстанскую, Атыраускую, Актюбинскую, Костанайскую и Северо-Казахстанскую области направлено более 1 тыс. единиц специализированной техники и персонала из Акмолинской, Алматинской, Карагандинской, Павлодарской, Туркестанской и других областей.

    Правительство РК наращивает силы для борьбы с паводками
    Фото: Primeminister.kz

    В настоящее время в пострадавшие регионы направлено еще более 500 единиц спецтехники, которая прибудет в течение 2-х суток.

    На местах проводятся работы по предотвращению подтопления населенных пунктов, расположенных вблизи рек и водоемов. Возводятся защитные сооружения и дамбы, ведется откачка талых вод, производится укладка мешкотары с инертным материалом.

    В круглосуточном режиме проводится мониторинг паводковой ситуации на реках и водохранилищах с помощью аэровизуального обследования и дронов.

    Теги:
    Подтопления Правительство РК Наводнение Регионы Казахстана Паводки
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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