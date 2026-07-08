Жителям Усть-Каменогорска начали продавать уголь по сниженной цене

В Усть-Каменогорске начали принимать заявки на социальный уголь, не дожидаясь осеннего спроса, передает корреспондент агентства Kazinform.

В этом отопительном сезоне для жителей города планируют реализовать 30 тысяч тонн топлива по льготной цене.

Как сообщили в акимате, поставки будут осуществляться в рамках трехстороннего меморандума, заключенного в преддверии отопительного сезона 2026–2027 годов. Социальный уголь можно приобрести через три городских угольных тупика.

— Мы начали прием заявок заранее, чтобы жители частного сектора смогли подготовиться к зиме без традиционного сезонного ажиотажа. Это позволит равномерно организовать поставки и избежать очередей в период массового спроса, — отметили в акимате Усть-Каменогорска.

Социальный уголь продается на 500 тенге дешевле коммерческой стоимости. Сегодня уголь марки «Каражыра» в зависимости от поставщика стоит 17 400–17 500 тенге за тонну, уголь «Майкубенский» — 17 500 тенге. Соответственно, топливо по социальной программе обойдется покупателям дешевле рыночной цены.

Поставщиками определены ТОО «Сейком» и ТОО «Топливная компания Терминал», реализующие уголь марки «Каражыра», а также ТОО «Уголь-Достык», где можно приобрести уголь «Майкубенский».

Подать заявку на приобретение социального угля можно через филиалы Центров территориального управления. Там же жителей консультируют по вопросам оформления и организации доставки топлива.

Напомним, почти 29 млн тонн угля за три месяца добыли в Казахстане.