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    Жителям Усть-Каменогорска начали продавать уголь по сниженной цене

    В Усть-Каменогорске начали принимать заявки на социальный уголь, не дожидаясь осеннего спроса, передает корреспондент агентства Kazinform.

    уголь
    Фото: Агентство по защите и развитию конкуренции РК

    В этом отопительном сезоне для жителей города планируют реализовать 30 тысяч тонн топлива по льготной цене.

    Как сообщили в акимате, поставки будут осуществляться в рамках трехстороннего меморандума, заключенного в преддверии отопительного сезона 2026–2027 годов. Социальный уголь можно приобрести через три городских угольных тупика.

    — Мы начали прием заявок заранее, чтобы жители частного сектора смогли подготовиться к зиме без традиционного сезонного ажиотажа. Это позволит равномерно организовать поставки и избежать очередей в период массового спроса, — отметили в акимате Усть-Каменогорска.

    Социальный уголь продается на 500 тенге дешевле коммерческой стоимости. Сегодня уголь марки «Каражыра» в зависимости от поставщика стоит 17 400–17 500 тенге за тонну, уголь «Майкубенский» — 17 500 тенге. Соответственно, топливо по социальной программе обойдется покупателям дешевле рыночной цены.

    Поставщиками определены ТОО «Сейком» и ТОО «Топливная компания Терминал», реализующие уголь марки «Каражыра», а также ТОО «Уголь-Достык», где можно приобрести уголь «Майкубенский».

    Подать заявку на приобретение социального угля можно через филиалы Центров территориального управления. Там же жителей консультируют по вопросам оформления и организации доставки топлива.

    Напомним, почти 29 млн тонн угля за три месяца добыли в Казахстане.

    Отопительный сезон Топливо Регионы Казахстана Усть-Каменогорск Уголь
    Руслан Мухамедьяров
    Руслан Мухамедьяров
    Автор