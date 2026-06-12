Почти 29 млн тонн угля за три месяца добыли в Казахстане

Согласно данным Республиканской ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий, объем экспорта за этот период составил 7,1 млн тонн, передает корреспондент агентства Kazinform.

По итогам последних лет добыча угля в стране сохраняется на уровне свыше 110 млн тонн ежегодно, достигая 120,5 млн тонн в 2025 году.

Исполнительный директор Республиканской ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий Николай Радостовец считает, что одной из ключевых задач отрасли остается обеспечение внутреннего рынка, включая теплоэлектроцентрали и коммунально-бытовой сектор. По его словам, даже при достаточных объемах добычи сохраняются риски, связанные с организацией поставок топлива.

— Однако сама по себе добыча достаточных объемов не гарантирует отсутствия рисков. Важны своевременное формирование региональных заявок, прозрачность работы операторов, наличие складской инфраструктуры, ритмичная подача вагонов и готовность потребителей заранее формировать запасы, — отметил он.

По словам спикера, экспорт угля остается важным фактором устойчивости предприятий, обеспечивая валютную выручку и загрузку производств.

— Экспорт также остается важным направлением: он обеспечивает загрузку предприятий, валютную выручку, налоговые поступления и устойчивость производственных программ, — заявил Николай Радостовец.

При этом он подчеркнул, что экспорт не должен конкурировать с внутренними поставками.

— При корректном планировании внутренние потребности обеспечиваются в приоритетном порядке, а экспорт поддерживает общий уровень добычи и финансовую устойчивость предприятий, — добавил он.

В числе основных ограничений для экспорта названы геополитические изменения, ограничения маршрутов и недостаточная пропускная способность транспортной инфраструктуры. По словам Николая Радостовца, для сохранения экспортного потенциала необходимы межправительственная работа, развитие альтернативных маршрутов, эффективность портов Актау и Курык, а также предсказуемые тарифные и логистические условия.

Ранее сообщалось, что новые угольные источники энергии появятся в шести городах Казахстана.