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    Новые угольные источники энергии появятся в шести городах Казахстана

    По словам министра энергетики Ерлана Аккенженова, это позволит покрыть растущий спрос на электроэнергию и повысить надежность Единой электроэнергетической системы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    министр энергетики Ерлан Аккенженов
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Как отметил министр на VII Форуме угольной промышленности, на фоне роста потребления электроэнергии, развития промышленности и цифровой экономики особое значение приобретает надежная базовая генерация. В этой связи по поручению Главы государства Правительством утвержден Национальный проект «Развитие угольной генерации».

    — Документ рассчитан на 2026–2030 годы и предусматривает строительство новых, модернизацию, расширение и обновление действующих энергоисточников, — отметил Ерлан Аккенженов.

    Согласно планам, новые угольные источники энергии появятся в Экибастузе, Курчатове, Жезказгане, Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске. Это позволит покрыть растущий спрос на электроэнергию и повысить надежность Единой электроэнергетической системы. Отдельный блок задач связан с модернизацией действующих мощностей.

    — Значительная часть оборудования электростанций характеризуется высоким уровнем износа. Поэтому важной задачей является восстановление имеющихся мощностей, снижение уровня аварийности, повышение эффективности работы станций и продление срока их безопасной эксплуатации. — подчеркнул министр.

    Важное внимание уделяется экологическим аспектам развития отрасли. По словам главы ведомства, главная задача — обеспечить баланс между энергетической безопасностью, надежностью энергоснабжения и экологическими требованиями.

    Также в рамках проекта предусмотрено формирование устойчивых финансовых механизмов, включая долгосрочное финансирование и инструменты снижения стоимости капитала.

    Отдельно отмечена необходимость обеспечения топливной устойчивости.

    — Само строительство новых станций не даст необходимого эффекта без надежной топливной базы, — подчеркнул министр.

    В этой связи развитие генерации будет синхронизировано с возможностями угледобывающих предприятий, транспортной инфраструктуры и логистики. Планируется формирование долгосрочного топливного баланса и создание предсказуемых условий поставок угля.

    В Министерстве также сообщили о разработке Плана развития угольной промышленности, который станет продолжением Национального проекта.

    — Для нас важно, чтобы План развития угольной промышленности был не формальным документом, а практическим инструментом развития отрасли, — отметил Ерлан Аккенженов.

    Электроэнергия Форум Ерлан Аккенженов Уголь
    Марал Кужубаева
    Марал Кужубаева
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