Новые угольные источники энергии появятся в шести городах Казахстана
По словам министра энергетики Ерлана Аккенженова, это позволит покрыть растущий спрос на электроэнергию и повысить надежность Единой электроэнергетической системы, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как отметил министр на VII Форуме угольной промышленности, на фоне роста потребления электроэнергии, развития промышленности и цифровой экономики особое значение приобретает надежная базовая генерация. В этой связи по поручению Главы государства Правительством утвержден Национальный проект «Развитие угольной генерации».
— Документ рассчитан на 2026–2030 годы и предусматривает строительство новых, модернизацию, расширение и обновление действующих энергоисточников, — отметил Ерлан Аккенженов.
Согласно планам, новые угольные источники энергии появятся в Экибастузе, Курчатове, Жезказгане, Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске. Это позволит покрыть растущий спрос на электроэнергию и повысить надежность Единой электроэнергетической системы. Отдельный блок задач связан с модернизацией действующих мощностей.
— Значительная часть оборудования электростанций характеризуется высоким уровнем износа. Поэтому важной задачей является восстановление имеющихся мощностей, снижение уровня аварийности, повышение эффективности работы станций и продление срока их безопасной эксплуатации. — подчеркнул министр.
Важное внимание уделяется экологическим аспектам развития отрасли. По словам главы ведомства, главная задача — обеспечить баланс между энергетической безопасностью, надежностью энергоснабжения и экологическими требованиями.
Также в рамках проекта предусмотрено формирование устойчивых финансовых механизмов, включая долгосрочное финансирование и инструменты снижения стоимости капитала.
Отдельно отмечена необходимость обеспечения топливной устойчивости.
— Само строительство новых станций не даст необходимого эффекта без надежной топливной базы, — подчеркнул министр.
В этой связи развитие генерации будет синхронизировано с возможностями угледобывающих предприятий, транспортной инфраструктуры и логистики. Планируется формирование долгосрочного топливного баланса и создание предсказуемых условий поставок угля.
В Министерстве также сообщили о разработке Плана развития угольной промышленности, который станет продолжением Национального проекта.
— Для нас важно, чтобы План развития угольной промышленности был не формальным документом, а практическим инструментом развития отрасли, — отметил Ерлан Аккенженов.