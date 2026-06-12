Новые угольные источники энергии появятся в шести городах Казахстана

По словам министра энергетики Ерлана Аккенженова, это позволит покрыть растущий спрос на электроэнергию и повысить надежность Единой электроэнергетической системы, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как отметил министр на VII Форуме угольной промышленности, на фоне роста потребления электроэнергии, развития промышленности и цифровой экономики особое значение приобретает надежная базовая генерация. В этой связи по поручению Главы государства Правительством утвержден Национальный проект «Развитие угольной генерации».

— Документ рассчитан на 2026–2030 годы и предусматривает строительство новых, модернизацию, расширение и обновление действующих энергоисточников, — отметил Ерлан Аккенженов.

Согласно планам, новые угольные источники энергии появятся в Экибастузе, Курчатове, Жезказгане, Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске. Это позволит покрыть растущий спрос на электроэнергию и повысить надежность Единой электроэнергетической системы. Отдельный блок задач связан с модернизацией действующих мощностей.

— Значительная часть оборудования электростанций характеризуется высоким уровнем износа. Поэтому важной задачей является восстановление имеющихся мощностей, снижение уровня аварийности, повышение эффективности работы станций и продление срока их безопасной эксплуатации. — подчеркнул министр.

Важное внимание уделяется экологическим аспектам развития отрасли. По словам главы ведомства, главная задача — обеспечить баланс между энергетической безопасностью, надежностью энергоснабжения и экологическими требованиями.

Также в рамках проекта предусмотрено формирование устойчивых финансовых механизмов, включая долгосрочное финансирование и инструменты снижения стоимости капитала.

Отдельно отмечена необходимость обеспечения топливной устойчивости.

— Само строительство новых станций не даст необходимого эффекта без надежной топливной базы, — подчеркнул министр.

В этой связи развитие генерации будет синхронизировано с возможностями угледобывающих предприятий, транспортной инфраструктуры и логистики. Планируется формирование долгосрочного топливного баланса и создание предсказуемых условий поставок угля.

В Министерстве также сообщили о разработке Плана развития угольной промышленности, который станет продолжением Национального проекта.