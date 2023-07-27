Жителям Медеуского района Алматы разработали график подачи и отключения воды

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - ГКП «Алматы Су» разработало график подачи и отключения воды жителям Медеуского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Временный график подачи и отключения воды будет действовать в период с 14:00 часов 27 июля по 19:00 часов 28 июля.

«Ситуация с ограниченным водоснабжением южной части Медеуского района связана исключительно с природными явлениями. В связи с интенсивным таянием ледников вследствие аномальной жары, селевыми потоками и размытием речных берегов сохраняется очень высокая концентрация мутности исходной воды в горных реках. Поэтому временно невозможно осуществить забор необходимого объема воды для дальнейшей водоподготовки на станциях водоочистки. Лабораторные исследования воды проводятся ежечасно. Для стабильной подачи воды через фильтровальную станцию необходимо, чтобы уровень мутности снизился до 30–40 мг/дм3. В настоящее время он колеблется в районе 170–340 мг/дм3», - сообщили в «Алматы Су».

Разработанный временный график необходим для накопления воды в резервуарах.

С 14:00 часов 27 июля до 19:00 часов 28 июля подача воды будет приостановлена потребителям, расположенным южнее (выше) улицы Омарова, в том числе в 25 многоквартирных домах от улицы Керей-Жанибек хандары: улица Митина 4, ЖК «Достык Резидентс», улица Чайкина 3, 3а, проспект Достык 296, 294/2, 290, 278, 276, улица Тайманова 222, 224, проспект Достык 248, 272, 274, 270, 268, 266, 123, 123/3, 123/2, 123/1, 121, 121/3, 121/1, 121/5.

С 17:00 часов до 24:00 часов 27 июля будет возобновлена подача воды в многоквартирные жилые комплексы «Есентай», «Ак Бота», «Тау Шатыр», «ЛаВерде», «Блэкберри хиллс», МЖД по улице Тайманова.

28 июля с 7:00 часов до 14:00 часов будет возобновлена подача воды многоквартирным жилым домам в контуре улиц аль-Фараби, Луганского, Чайкиной, Тайманова.

Подача воды жилым массивам южнее улицы Омарова планируется к 19:00 часам 28 июля. В период с 14:00 часов до 19:00 часов и с 00:00 часов до 07:00 часов будет осуществляться накопление воды в резервуары.

Указанный график обеспечения водой будет корректироваться в зависимости от ситуации, связанной с природными явлениями. Обо всех изменениях будет сообщено дополнительно.

В целях увеличения объема воды, подаваемой в сеть для гражданского населения, временно отключены от воды объекты с большим объемом водопотребления (автомойки, бани). Социальные объекты будут обеспечены привозной водой в круглосуточном режиме.

В период отсутствия централизованного водоснабжения будет осуществляться подвоз воды автоцистернами. С 27 июля общее количество спецтранспорта по доставке воды увеличено до 18 единиц.

Для обращений, связанных с вопросами водообеспечения, организованы горячие линии.

Телефон Единой диспетчерской службы: 109.

Диспетчерская служба ГКП «Алматы Су»: 274-66-66, +7 777 852 91 01.

Заявки по вопросам подвоза питьевой воды (водовозы) и установке биотуалетов принимаются по номеру аппарата акима Медеуского района: + 7 775 594 90 94.

В «Алматы Су» добавили, что в зоне ограниченного водоснабжения в южной части Медеуского района расположен 50 многоквартирных домов, 4047 частных домостроений.

Ранее сообщалось, что в горах Алматы устраняют последствия селевых выбросов, ставших причиной ограниченного водоснабжения южной части Медеуского района.