Жителям Костанайской области вернут более 25 миллионов тенге за отопление

Жителям Костанайской области, которые оплачивали отопление по нормативу без приборов учета, сделают перерасчет за прошедший отопительный сезон. Общая сумма возврата составит более 25,6 млн тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

Департамент комитета по регулированию естественных монополий по Костанайской области подвел итоги анализа работы теплоснабжающих организаций за отопительный сезон 2025–2026 годов.

Проверка касалась бытовых потребителей, у которых нет приборов учета тепловой энергии. Для таких жителей начисления производятся по установленным нормативам.

По итогам анализа выяснилось, что из-за фактической температуры воздуха в прошедший отопительный сезон потребителям необходимо вернуть часть средств. Общая сумма перерасчета составила 25,7 млн тенге с учетом НДС (22,7 млн тенге без НДС).

Теплоснабжающие организации должны провести перерасчет до 20 июля. Возвращаемая сумма будет указана отдельной строкой в квитанциях с пометкой, что это перерасчет за отопительный сезон 2025–2026 годов.

Самые крупные суммы возврата приходятся на: областной центр — 13,3 млн тенге, Рудный — 3,2 млн тенге и Житикару — 4,5 млн тенге.

В департаменте напомнили, что перерасчет производится с учетом фактических погодных условий отопительного сезона и касается только потребителей, которые оплачивают отопление по нормативу, а не по показаниям приборов учета.

Напомним, в Алматы более 600 предприятий задолжали за тепло и воду.

Также сообщалось, что в Казахстане изменили порядок расчета тарифов на электроэнергию, воду и тепло.