Жителям Костанайской области вернули законные права на землю и жилье
Департаменту агентства по делам госслужбы Костанайской области удалось восстановить нарушенные права более 250 физических и юридических лиц, передает корреспондент агентства Kazinform.
Особенность подхода в том, что проблемы решаются не только после жалоб, но и в проактивном формате – с помощью мониторинга государственных систем. Благодаря этому около 80 человек смогли вернуть свои права без подачи обращения.
Нарушения выявили в основном по земельным отношениям и строительству. Так, людям выдавали документы без юридической силы, что лишало их возможности оформить землю, однако после вмешательства департамента они получили официальные распоряжения акиматов. Более 160 жителей столкнулись с отказами из-за ошибок и превышения полномочий со стороны отдельных госорганов, их права были восстановлены.
В сфере строительства выявили неправомерные требования о проведении дополнительной экспертизы и уведомлениях, которых по закону быть не должно – эти нарушения устранены. Были и случаи, когда людям отказывали в предоставлении земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства, хотя Земельный кодекс это позволяет; после проверки земля была выделена.
Кроме того, встречались отказы из-за так называемого «наложения границ», однако проверка показала, что фактических наложений не имелось, и заявители получили участки законным образом.
Ранее в Костанайской области выявили нарушения в сфере оказания госуслуг: документы были подписаны фиктивно чужими ЭЦП.