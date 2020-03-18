Жителям Алматы и гостям предложили покинуть город в течение 72 часов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Жителям и гостям Алматы предложили покинуть город при необходимости до 00:00 часов 22 марта из-за введения карантина. Об это в ходе онлайн-брифинга предложил первый заместитель акима города Ерлан Кожагапанов.

«Хочу обратиться к жителям всех регионов Казахстана, в первую очередь Алматинской области. Им надо в течение 72 часов покинуть город и заниматься своими домашними делами, привести свои дома в порядок. Жителям Алматы находиться в полной изоляции», - сказал первый замакима.

Он отметил, что город полностью будет закрыт в 00:00 часов 22 марта.

«Такие же правила на въезд действуют для тех граждан нашей страны и иностранных граждан, которые сегодня находятся в Алматы и хотят покинуть его. В 00:00 часов 22 марта все блокпосты будут закрыты без движения. Рекомендуем гостям города и горожанам во избежание заторов и очередей же сейчас начать осуществлять данные логистические мероприятия», - добавил он.

На сегодня в Казахстане подтверждены 35 случаев регистрации коронавируса, из них в Алматы – 17 случаев, Нур-Султане – 18 случаев.

Режим карантина вводится в Нур-Султане и Алматы с 19 марта.