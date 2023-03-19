Жителям Алматинской области снизили тариф на газ после проверки поставщика

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Потребители газа в Карасайском районе пожаловались на высокие цены. Департамент Комитета по регулированию естественных монополий по Алматинской области провел внеплановую проверку деятельности ТОО «Сигма-ГАЗ» за период с 1 сентября 2021 года по 17 января 2023 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КРЕМ МНЭ РК.

В ходе проверки ДКРЕМ проверил обоснованность тарифов по транспортировке товарного газа, а также соблюдение порядка ценообразования розничных цен на реализацию товарного газа для потребителей.

По результатам выявленных нарушений, ДКРЕМ оштрафовал ТОО «Сигма-ГАЗ» на общую сумму более 2 млн тенге. С 1 апреля т.г. снижен тариф на газ до 17% для потребителей ТОО «Сигма-ГАЗ» в Карасайском районе.

В феврале текущего года ТОО «Сигма-ГАЗ» представило в ДКРЕМ заявки на пересмотр тарифа на транспортировку газа и розничной цены товарного газа, по которым в начале марта проведены публичные слушания с участием всех заинтересованных лиц, в том числе потребителей.

В результате тщательного анализа статей затрат заявок ТОО «Сигма-ГАЗ», ДКРЕМ по Алматинской области 10 марта 2023 года снизил тариф на транспортировку товарного газа по газораспределительным трубопроводам с 7 300,94 до 3 136,38 тенге/1000м3 (с НДС) или на 57,04 %, то есть на 4 164,56 тенге/1000м3 (с НДС).

Также мотивированным заключением ДКРЕМ от 10 марта 2023 года утверждены снабженческая надбавка и обоснованная предельная цена в размере 28 945,22 тенге/1000м3 (с НДС), в том числе по группам потребителей с вводом в действие с 1 апреля 2023 года:

- бытовые потребители (население) – с 34 755,5 до 28 945,22, снижение составило 16,7 % или на 5 810,28 тенге;

- прочие юридические лица и бюджетные организации – с 34 755,5 до 32 106,15, снижение составило 7,6 % или на 2 649,35 тенге;

- бытовые потребители (население), получающие государственную адресную социальную помощь и (или) жилищную помощь – с 34 755,5 до 23 156,18, снижение составило 33,37 % или на 11 599,32 тенге.