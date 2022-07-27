27 Июля 2022 13:05

Жителям Абайской области запретили ходить в лес при угрозе пожаров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Управлением природных ресурсов и регулирования природопользования Абайской области опубликовано постановление «О запрещении пребывания физических лиц на территории государственного лесного фонда области Абай в период высокой пожарной опасности в лесу». Документ опубликован на портале Открытые НПА, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с подпунктом 11) пункта 1 статьи 15 Лесного кодекса Республики Казахстан, пунктом 2 статьи 27 Закона «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», акимат Абайской области постановляет запретить пребывание физических лиц на территории государственного лесного фонда области Абай в период высокой пожарной опасности в лесу», - говорится в документе.

Высокая пожарная опасность в лесах по условиям погоды определяется в соответствии с приложением 2 к Правилам пожарной безопасности в лесах, утвержденным приказом министра сельского хозяйства от 23 октября 2015 года 18-02/942.

Государственному управлению природных ресурсов и регулирования природопользования Абайской области совместно с республиканскими госучреждениями «Государственный лесной природный резерват «Семей орманы», Национальный природный парк «Тарбагатай» в пределах своей компетенции поручено обеспечить определение класса пожарной опасности, оповещение населения о наступлении высокой пожарной опасности, проведение разъяснительной работы среди населения, в том числе и посредством СМИ.

Поручено также оборудовать шлагбаумами въездов на территории государственного лесного фонда, организацию круглосуточного патрулирования по периметру территории.

В регионе будут усилены противопожарные мероприятия по контролю за деятельностью лесопользователей, выдачей дополнительных предписаний по соблюдению правил пожарной безопасности. На пожарно-наблюдательных вышках будет установлено круглосуточное дежурство.

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.