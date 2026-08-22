Жителя ЗКО задержали за выращивание каннабиса во дворе дома

В Западно-Казахстанской области полиция пресекла незаконное выращивание каннабиса, обнаружив у 36-летнего мужчины три куста растений, высушенные листья, семена и приспособления для курения, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

— Сотрудники полиции в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора-2026» продолжают работу по выявлению и пресечению фактов незаконного выращивания, хранения и распространения наркотических средств. В ходе проведения ОПМ полицейские задержали 36-летнего мужчину. При проведении санкционированного обыска по месту его жительства обнаружены и изъяты три куста растений рода каннабис, выращенные на территории его дома, — сообщили в ведомстве.

Кроме того, в гараже обнаружены и изъяты три бумажных свертка с высушенными листьями растений рода каннабис, четыре приспособления для курения, а также семена растений рода каннабис, хранившиеся в металлической емкости. Установлено, что мужчина выращивал растения во дворе своего дома.

По данному факту проводится досудебное расследование. В соответствии со статьей 201 УПК Республики Казахстан иная информация разглашению не подлежит.

Полиция напоминает гражданам о недопустимости незаконного выращивания, хранения и распространения наркотических средств и призывает соблюдать требования законодательства Республики Казахстан.

Ранее сообщалось, что в области Абай изъяли более двух кг синтетических наркотиков на 50 млн теңге.