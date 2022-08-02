2 Августа 2022 19:03

Жителя Туркестанской области задержали за срыв краснокнижного растения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники отдела полиции Казыгуртского района Туркестанской области задержали мужчину, который сорвал в горах редкое растение – похожее на «золотой корень». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Растение родиола розовая (известно также под названиями золотой корень, розовый корень) находится под угрозой исчезновения и занесено в Красную книгу.

Данный факт зарегистрировали по ч. 1 ст. 339 УК РК «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами». Жителя района, причинившего ущерб природе, доставили в отдел полиции. Как рассказал подозреваемый, указанное растение он использует в качестве лекарственной травы. На сегодняшний день проводится досудебное расследование. Назначена соответствующая экспертиза.