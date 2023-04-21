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Жителя Туркестанской области задержали по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
21 Апреля 2023, 20:05
Жителя Туркестанской области задержали по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней Фото: t.me/POLICE_of_KZ

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Ранее в отдел полиции Жетысайского района обратилась женщина с заявлением о том, что сосед совершил насильственные действия в отношении ее дочери.

На месте происшествия следственно-оперативная группа провела все оперативные мероприятия. Также был назначен ряд судебных экспертиз. В настоящее время проводится досудебное расследование по ч. 1 ст. 122 УК РК.

Данный факт находится на личном контроле руководства ДП Туркестанской области.


Туркестанская область   МВД РК   Дети  
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