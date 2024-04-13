Жителя Туркестанской области осудили за торговлю ураном

В Сарыагашском районном суде оглашен приговор в отношении жителя Келесского района Туркестанской области, привлеченного к уголовной ответственности за незаконное обращение с радиоактивными веществами, сообщает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно материалам судебного разбирательства, летом 2022 года в КНБ РК поступила информация о том, что 49-летний житель Туркестанской области пытается продать на территории региона килограмм изотопа «Уран 238/235».

При этом сам южанин выступал в качестве посредника. Владельцем же радиоактивного вещества был гражданин Узбекистана, обратившийся к казахстанцу за содействием в поиске покупателя и намеревавшийся продать уран за 120 тысяч долларов.

В ходе спецоперации, разработанной КНБ РК, оперативный сотрудник, под видом покупателя покупает у южанина радиоактивный товар, после чего продавца задерживают с поличным и возбуждают в отношении него уголовное дело по статье 283 часть 2 Уголовного кодекса РК (незаконное приобретение, хранение, транспортировка ядерных материалов с целью сбыта). Все время, пока шло следствие, подозреваемый находился под стражей.

Изучив все материалы дела, судья Сарыагашского районного суда Жасулан Орынбаев признал подсудимого виновным и приговорил его к трем годам лишения свободы. Учитывая, что год он уже отсидел под стражей, признал вину и раскаялся в содеянном, приговор назначено считать условным.