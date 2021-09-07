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    16:37, 07 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Жителя Туркестанской области наказали за срыв стоп-крана в поезде

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Департаменте полиции на транспорте МВД РК за восемь месяцев текущего года в поездах зафиксировано 27 случаев срыва стоп-крана. Об этом сообщил начальник Департамента Онал Бекиев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.

    «Так, 5 сентября т.г. на перегоне «Бурылбайтал-Карасай» Жамбылской области была применена остановка пассажирского поезда сообщением «Нур-Султан-Нурлы-Жол – Алматы-2» из-за срыва стоп-крана. Незапланированная стоянка поезда составила 4 минуты.

    В ходе проверки сотрудниками транспортной полиции выявлен пассажир, совершивший противоправное деяние. Им оказался 42-летний житель Туркестанской области. Установлено, что вышеуказанный гражданин распивал спиртные напитки и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сорвал стоп кран», - отметил он.

    Согласно заключению медицинского освидетельствования у задержанного выявлено алкогольное опьянение «средней степени».

    По его словам, срывать стоп-кран разрешается только в исключительных случаях, то есть при возникновении неисправности в вагоне, угрожающей жизни пассажиров или безопасности движения, при обнаружении пожара, за исключением случаев, когда поезд находится на мосту или под мостом и в других местах, не допускающих эвакуации пассажиров.

    «Стражами правопорядка правонарушитель был снят с поезда, составлены административные протокола по ч.1 ст.440 КоАП РК (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения) и по ч.1 ст.560 КоАП РК (Незаконное без надобности остановка поезда)», – резюмировал О. Бекиев.

    «С начала т.г. за различные административные правонарушения транспортными полицейскими привлечено к административной ответственности 30 667 правонарушителей, в том числе за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в пьяном виде – 3 186. Также, зарегистрировано 27 случаев срывов стоп-крана», – добавил генерал-майор полиции.

    Теги:
    МВД РК Туркестанская область Транспорт Правоохранительные органы
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