Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Жителя СКО вынесли из горящего дома пожарные
13 Августа 2022 02:21

Жителя СКО вынесли из горящего дома пожарные

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области пожарные предотвратили гибель 41-летнего мужчины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, пожар произошел в частном доме в селе Пресновке около пяти часов утра. Когда на место прибыли расчеты, соседи сообщили, что в доме могут быть люди. К этому времени огонь уже распространился на крытый двор и кровлю дома.

«В задымленную зону пошли пожарные в составе звена газодымозащитной службы. Через некоторое время на руках вынесли пострадавшего. Он находился в состоянии средней тяжести. Его передали сотрудникам скорой помощи. Мужчина находится в больнице, угрозы жизни нет», - проинформировали в пресс-службе.

Огонь уничтожил кровлю крытого двора, веранду и частично кровлю дома. Пожарным удалось предотвратить взрыв газового баллона. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводов.


Новости по теме
Спасатели отыскали потерявшегося грибника в ВКО
Нового главу департамента промышленной безопасности представили в Абайской области
Использование электрообогревателей кустарного производства запрещено – ДЧС Нур-Султана
Читайте также
Более 60 человек ищут пропавшего трое суток назад жителя СКО
Нефтепродукты в воде дачного поселка Петропавловска: идет расследование
Нового главу департамента промышленной безопасности представили в Абайской области
Шторм прогнозируют синоптики в 11 регионах РК
Каждые сутки совершаются по два мошенничества в СКО
Спасатели отыскали потерявшегося грибника в ВКО
Обучать игре на домбре и фортепиано будут бесплатно в СКО
Использование электрообогревателей кустарного производства запрещено – ДЧС Нур-Султана
Новости партнеров
Популярное
1 Плевки на улице: За один день в Нур-Султане выявили 23 нарушителя
2 Незаконную выдачу водительских удостоверений пресекли в Актобе
3 Пресечен ввоз 8 тыс. доз синтетических наркотиков в Усть-Каменогорск
4 Две копии российского Nissan выявили на дорогах Алматы
5 Можно ли казахстанцам плевать в урну

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Общество должно взять за основу принцип нулевой терпимости к любому проявлению насилия
Марат Шибутов
Школьная форма особо не нужна
Архив