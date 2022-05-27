27 Мая 2022 00:49

Жителя СКО приговорили к 2,5 годам лишения свободы за ложное сообщение о бомбе

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области суд вынес приговор по делу о ложном минировании многоэтажного жилого дома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, 58-летний сельчанин в конце прошлого года позвонил в службу спасения и сообщил о взрывном устройстве, якобы заложенном в одном из домов Петропавловска. Мужчина был в нетрезвом состоянии и вряд ли осознавал, что за такую шутку ему грозит уголовная ответственность.

Задержали подозреваемого в селе Киялы Аккайынского района. Ранее он уже отбывал наказание за аналогичное преступление.

В пресс-службе резюмировали, что за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Ближайшие 2,5 года лжетеррорист проведет в местах лишения свободы.

В начале мая по той же статье осудили жителя Петропавловска, который тоже будучи в состоянии алкогольного опьянения, сообщил о заложенном в жилом доме взрывном устройстве.