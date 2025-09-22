РУ
    12:45, 22 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Жителя Сатпаева осудили на 5 лет за пропаганду терроризма

    Местный житель пытался повлиять на сознание жителей города и склонить их к радикальной идеологии, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру области Улытау.

    суды
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Сатпаевским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении местного жителя, обвинённого в пропаганде терроризма (ч.1 ст.256 УК РК).

    Установлено, что осуждённый посредством устных высказываний, а также используя искажённые религиозные тексты, пытался повлиять на сознание жителей города и склонить их к радикальной идеологии.

    В ходе судебного процесса государственный обвинитель активно участвовал в исследовании доказательств, проявил высокий профессионализм и последовательно поддерживал государственное обвинение.

    Суд, с учётом всех обстоятельств дела, признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.

    Приговор вступил в законную силу.

    Теги:
    Генпрокуратура Терроризм Улытауская область Суды Прокуратура
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
