Жителя Костанайской области осудили за криптовалюту на 1,9 млрд теңге

В Костанайской области 28-летнего мужчину осудили за незаконный оборот криптовалюты и обязали вернуть государству свыше 1,9 млрд теңге незаконного дохода, передает Kazinform со ссылкой на прокуратуру региона.

— 14 июля 2026 года вступил в законную силу приговор суда в отношении 28-летнего жителя Костанайской области, признанного виновным в незаконном обороте цифровых активов и легализации (отмывании) денежных средств, полученных преступным путем. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы с конфискацией имущества, а также лишил права заниматься деятельностью, связанной с выпуском и оборотом цифровых активов, а также цифровым майнингом, сроком на 7 лет, — сообщили в прокуратуре Костанайской области.

Также ходе досудебного расследования и судебного разбирательства установлено, что в период с 2020 по 2024 годы осужденный, не имея соответствующего разрешения, организовал на платформе Binance незаконную деятельность по купле-продаже необеспеченных цифровых активов в формате P2P.

Для проведения финансовых операций использовались банковские счета, оформленные как на самого осужденного, так и на его родственников и иных лиц.

Как отметили в ведомстве, в результате противоправной деятельности он получил незаконный доход на общую сумму свыше 1,9 млрд теңге, которые с целью сокрытия преступного происхождения размещал на депозитах банков второго уровня.

— По иску прокуратуры области судом с осужденного в доход государства взыскано свыше 1,9 млрд теңге. Судом конфискованы в доход государства денежные средства на сумму 13,4 млн теңге, 2 легковых автомобиля и цифровые активы на сумму 7,9 тыс. долларов США, — говорится в сообщении.

Напомним, во Франции за полгода произошло 33 нападения на владельцев криптовалют.