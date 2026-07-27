33 нападения на владельцев криптовалют произошло во Франции за полгода

Число насильственных нападений на владельцев криптовалют резко выросло в первой половине 2026 года. Больше всего таких преступлений зарегистрировали во Франции, передает агентство Kazinform.

Как говорится в отчете компании по блокчейн-безопасности CertiK, с января по июнь в мире подтвердили 52 нападения, во время которых преступники с помощью угроз или физического насилия заставляли владельцев цифровых активов переводить криптовалюту, раскрывать ключи доступа либо разблокировать электронные кошельки.

Количество таких случаев выросло на 33,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, когда зарегистрировали 39 нападений.

Сумма средств, фигурировавших в этих преступлениях, достигла 124,1 млн долларов. Это почти в 12 раз больше, чем в первой половине 2025 года, когда показатель составлял 10,5 млн долларов. В эту сумму вошли требования о выкупе, возвращенные пострадавшим активы и средства, которые удалось заморозить.

На Европу пришлось 39 из 52 подтвержденных нападений. Во Франции зарегистрировали 33 случая.

В денежном выражении масштаб таких преступлений вырос почти в 12 раз: с 10,5 млн долларов в первой половине 2025 года до 124,1 млн долларов в 2026 году. При расчете учитывались не только похищенные средства, но и суммы, которые преступники требовали у жертв, а также впоследствии возвращенные или замороженные активы. При этом реальный масштаб может быть еще выше, поскольку не все пострадавшие сообщают о нападениях.

Быстрее всего росло число нападений на владельцев криптовалют в их домах. В первом полугодии 2026 года зафиксировали 20 таких случаев, хотя в прошлом году это было единожды. Число похищений увеличилось с 12 до 16. Также было подтверждено одно убийство, связанное с попыткой получить доступ к цифровым активам.

Как преступники находят владельцев криптовалют

По данным CertiK, преступники все чаще используют утечки персональной информации, открытые реестры и публикации в социальных сетях, чтобы находить владельцев крупных криптовалютных активов и сведения об их семьях. Доступ к конфиденциальным данным им также могут предоставлять сотрудники компаний и государственных организаций.

Эксперты считают, что такие нападения останутся серьезной угрозой до конца 2026 года. Владельцам криптовалют рекомендуют не раскрывать публично сведения о своих активах, усилить личную безопасность и использовать способы хранения, исключающие возможность единоличного перевода всех средств.

Оригинал материала на английском языке читайте здесь.

Ранее в Казахстане определили инфраструктуру для хранения цифровых активов, изъятых у осужденных казахстанцев.