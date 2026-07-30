Жителя Актобе будут судить за попытку склонить директора к взятке

Руководитель частной компании сдал своего сотрудника правоохранительным органам, когда понял, что тот его обманывает, передает корреспондент Kazinform. Подсудимый первоначально склонял его к даче взятки в размере 100 млн теңге, а затем — 50 млн теңге. Обвинительный акт был оглашен в суде сегодня.

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Актюбинской области рассматривается дело в отношении начальника службы безопасности частной компании. 41-летнему жителю Актобе предъявлено обвинение по статьям «Мошенничество» и «Дача взятки» Уголовного кодекса. На работу в компанию он поступил в 2024 году.

Специалист, имеющий опыт работы в правоохранительных органах, близко общался с руководителем. Он даже находился рядом, когда в суде рассматривались гражданские и уголовные дела между руководителем и его бывшей супругой. При этом руководитель обещал выплатить ему вознаграждение. После завершения судебных процессов сотрудник на основании договоренности попросил причитающуюся сумму. Однако руководитель отказался от исполнения соглашения, сославшись на то, что уже предоставил ему служебную квартиру и погасил его кредитный долг в размере 2,5 млн тенге.

Государственный обвинитель зачитал в суде фабулу дела:

— У подсудимого возникает преступный умысел, направленный на совершение уголовного правонарушения с целью завладения денежными средствами в особо крупном размере и подстрекательства к даче взятки должностным лицам. Он намеревается направить заведомо ложное сообщение о том, что со стороны КНБ РК проводится оперативное расследование и в ближайшее время будет возбуждено уголовное дело. Он подготавливает поддельное письмо учредителям об обнаружении финансовых нарушений. В этом же письме он просит предоставить документы, охватывающие период с 2020 по 2025 год.

В письме он указывает вымышленные имя и фамилию старшего следователя. Затем с незарегистрированного абонентского номера он звонит юристу компании и направляет поддельное письмо, якобы подготовленное от имени КНБ. Юрист передает информацию руководителю, а руководитель компании рассказывает об этом начальнику службы безопасности, которому доверял. Позже руководитель берет указанные в поддельном письме документы и отправляется в КНБ. Однако там он узнает, что дело не возбуждалось, а указанного в письме следователя вообще не существует.

Далее подсудимый привлекает к этому делу своего знакомого и представляет его как сотрудника КНБ. На встрече он сообщает, что тот требует взятку в размере 100 млн тенге, и объявляет, что сам выступит в роли посредника.

— Потерпевший, осознав незаконность этих требований, самостоятельно обращается с заявлением в департамент КНБ. В ходе проведения негласных следственных действий потерпевший попросил снизить сумму взятки до 50 млн тенге и достиг соглашения. В январе 2026 года с целью доведения до конца своего преступного умысла, направленного на покушение на завладение чужим имуществом в особо крупном размере путем обмана и злоупотребления доверием, а также на подстрекательство к даче взятки должностным лицам, обвиняемый получает 22 млн тенге, из которых 20 млн тенге составляли муляж, а 2 млн тенге — деньги, принадлежащие потерпевшему. Сразу после получения средств он был задержан сотрудниками департамента КНБ. В ходе обыска деньги были обнаружены в его служебном кабинете, — сообщил государственный обвинитель.

Напомним, ранее в КНБ Казахстана подтвердили факт задержания сотрудника транспортной полиции. Данный сотрудник может быть причастен к транспортировке наркотиков.