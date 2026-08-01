Жительницу Талдыкоргана оштрафовали за нецензурную брань в прямом эфире TikTok

В Талдыкоргане к административной ответственности привлекли местную жительницу, которая использовала нецензурную лексику во время прямого эфира в социальной сети TikTok, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщили в департаменте полиции области Жетісу, нарушение выявили в ходе мониторинга интернет-пространства, который проводится в рамках реализации принципа «Закон и порядок».

Правонарушительницей оказалась 44-летняя жительница Талдыкоргана Гульмира Касенова. В ходе проверки установлено, что ранее она уже привлекалась к ответственности за аналогичное правонарушение.

Собранные материалы были направлены в суд. Постановлением суда женщина привлечена к административной ответственности в виде штрафа.

В департаменте полиции напомнили, что мониторинг социальных сетей ведется на постоянной основе, а к нарушителям законодательства применяются предусмотренные законом меры.

Ранее сообщалось, что в Таразе водителя привлекли к ответственности после прямого эфира в TikTok, во время которого он нарушал правила дорожного движения.

Также Kazinform писал, что в Талдыкоргане блогера оштрафовали за распространение ложной информации в социальной сети Instagram.