Жительницу Атырау убили на глазах трехлетней дочери

В Атырау 42-летняя женщина скончалась от ножевых ранений. По подозрению в убийстве гражданской супруги задержан и арестован 37-летний мужчина, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным департамента полиции Атырауской области, трагедия произошла 22 июля во время бытового конфликта.

— По подозрению в убийстве гражданской супруги во время бытового конфликта задержан и арестован 37-летний мужчина. По факту убийства возбуждено уголовное дело, проводится комплекс следственных действий. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, — сообщили в пресс-службе департамента.

У погибшей осталось четверо детей.

По словам родственников, мужчина и женщина состояли в гражданском браке шесть лет. Также, по их данным, подозреваемый нанес женщине 28 ножевых ранений. Свидетелем преступления стала трехлетняя дочь пары.

Ранее сообщалось, что в Атырау пенсионера, зарезавшего супругу на глазах у дочери, приговорили к 15 годам лишения свободы.