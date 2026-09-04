Жительницу Астаны осудили за оскорбительные высказывания в соцсетях

Межрайонный суд по уголовным делам Астаны рассмотрел дело в отношении женщины, обвиняемой в оскорблении потерпевшей через социальные сети, передает агентство Kazinform со ссылкой на суд.

Как установлено судом, подсудимая, используя социальные сети, высказала в адрес потерпевшей слова, унижающие ее честь и достоинство. Ее действия квалифицированы по части 2 статьи 131 Уголовного кодекса РК.

В судебном заседании женщина признала вину, выразила готовность принести извинения и частично признала гражданский иск. Факт оскорбительных высказываний подтвержден заключением специалиста по результатам психологического и филологического исследования видеозаписи.

Потерпевшая заявила, что не прощает подсудимую, и просила назначить ей предусмотренное законом наказание. Также она поддержала гражданский иск о взыскании понесенных расходов и компенсации морального вреда.

Сторона защиты просила применить Закон РК «Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан».

Санкция части 2 статьи 131 УК предусматривает штраф до 200 МРП, исправительные работы в том же размере либо общественные работы сроком до 180 часов.

Суд учел характер совершенного уголовного проступка, данные о личности подсудимой, признание вины, а также то, что ранее она не была судима.

В результате женщине назначили штраф в размере 30 МРП — 129 750 теңге. Вместе с тем в соответствии с Законом РК от 1 июля 2026 года «Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан» она была освобождена от основного наказания.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что жителя Астаны признали виновным в оскорблении оператора службы «102» при исполнении им служебных обязанностей. Суд назначил мужчине наказание в виде 30 часов общественных работ.