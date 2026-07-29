Оскорбил оператора «102»: суд в Астане назначил мужчине общественные работы

Жителя Астаны признали виновным в оскорблении оператора службы «102» при исполнении им служебных обязанностей. Суд назначил мужчине наказание в виде 30 часов общественных работ, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру города.

По данным надзорного органа, во время звонка на канал «102» мужчина допустил в адрес оператора нецензурные высказывания, совершив уголовное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 378 Уголовного кодекса РК «Оскорбление представителя власти при исполнении им своих служебных обязанностей».

В ходе судебного разбирательства государственный обвинитель полностью доказал вину подсудимого.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 30 часов общественных работ. Судебный акт вступил в законную силу.

В прокуратуре Астаны напомнили, что сотрудники экстренных служб ежедневно обеспечивают безопасность граждан и выполняют свои обязанности в условиях высокой ответственности. Оскорбление представителей власти при исполнении ими служебных обязанностей является уголовно наказуемым деянием.

Ранее в Костанае суд привлек к административной ответственности мужчину, оскорбившего медицинского работника при исполнении служебных обязанностей.