Жительницу Алматинской области наказали за оскорбление госслужащего
Карасайский районный суд Алматинской области оштрафовал жительницу региона на 172 500 тенге за оскорбление госслужащего, передает корреспондент агентства Kazinform.
Судом установлено, что 23 ноября 2023 года примерно в 16:50 М. на служебный телефон посредством мессенджера WhatsApp отправила текстовые и голосовые сообщения с оскорблениями выраженными в неприличной форме в адрес потерпевшей К., являющейся государственной служашей.
Вина подсудимой М. доказана собранными по делу доказательствами, в том числе показаниями потерпевшей, представленными скриншотами текстовых и аудио сообщений.
Обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность и наказание подсудимой, суд признал наличие малолетних детей, а отягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств не установлено.
Суд с учетом выясненных в суде обстоятельств признал М. виновной по части 2 статьи 131 УК (оскорбление, совершенное с использованием сетей телекоммуникаций) и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 50 МРП, то есть в сумме 172 500 тенге.
Приговор вступил в законную силу.