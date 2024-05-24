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    14:02, 24 Май 2024 | GMT +6

    Жительницу Алматинской области наказали за оскорбление госслужащего

    оскорбление
    Фото: pexels

    Карасайский районный суд Алматинской области оштрафовал жительницу региона на 172 500 тенге за оскорбление госслужащего, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Судом установлено, что 23 ноября 2023 года примерно в 16:50 М. на служебный телефон посредством мессенджера WhatsApp отправила текстовые и голосовые сообщения с оскорблениями выраженными в неприличной форме в адрес потерпевшей К., являющейся государственной служашей. 

    Вина подсудимой М. доказана собранными по делу доказательствами, в том числе показаниями потерпевшей, представленными скриншотами текстовых и аудио сообщений.

    Обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность и наказание подсудимой, суд признал наличие малолетних детей, а отягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств не установлено.

    Суд с учетом выясненных в суде обстоятельств признал М. виновной по части 2 статьи 131 УК (оскорбление, совершенное с использованием сетей телекоммуникаций) и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 50 МРП, то есть в сумме 172 500 тенге.

    Приговор вступил в законную силу.

    Теги:
    Штрафы Суды Алматинская область Госслужба
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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