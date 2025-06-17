Жительница Астаны добилась изменения национальности через суд

В актовой записи о рождении её дедушки в графе «национальность» у прадеда и прабабушки значится «немцы». Это, по её мнению, подтверждает немецкое происхождение по линии ближайших родственников.

Однако миграционной службой был предоставлен письменный отказ со ссылкой на статью 65 Кодекса Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» (КоБС), согласно которой национальность по рождению определяется национальностью родителей и может быть изменена лишь на национальность другого родителя.

СМАС г. Астаны признал отказ миграционной службы незаконным, отметив, что действия ведомства нарушают положения Конституции и КоБС.

— Конституционный Суд признал статью 65 КоБС неконституционной в части, не предусматривающей иные способы определения и изменения национальности, помимо родительской, в случаях, когда национальность родителей неизвестна либо затрагиваются законные интересы граждан. При этом признание национальности по родителям остаётся допустимым (Нормативное постановление Конституционного Суда от 16 апреля 2025 года № 70-НП). Конституционный Суд, исследовав нормы национального и международного законодательства, судебную практику и зарубежный опыт, отметил, что определение национальной принадлежности связано с самоидентификацией личности и основывается не только на происхождении, но и на иных обстоятельствах. Национальность может отражать внутреннюю свободу человека и иметь правовое значение, — сообщили в ВС.

Действующая редакция статьи 65 КоБС не учитывает подобные жизненные ситуации, что противоречит пункту 1 статьи 19 Конституции, предоставляющему каждому право на самостоятельное определение своей национальности. С учётом правовой позиции Конституционного Суда допустимо учитывать не только национальность родителей, но и других близких родственников, лиц, воспитывавших ребёнка, а также иные объективные и достоверные доказательства.

Близкие родственники истца были немцами, подвергались политическим репрессиям и были вынуждены изменить свою национальность. Истец активно участвует в деятельности немецкой общины, вносит вклад в сохранение и развитие немецкой культуры.

— Учитывая её прочную связь с предками, стремление к сохранению этнической идентичности и обстоятельства дела, суд признал, что отказ в удовлетворении заявления нарушает её конституционные права. Суд обязал Комитет миграционной службы МВД завершить административную процедуру по оказанию государственной услуги по изменению национальной принадлежности истца с «белоруски» на «немку», — говорится в сообщении ведомства.

В Казахстане проживают 124 этноса. По данным Бюро нацстатистики, по состоянию 1 апреля 2025 года численность населения составила 20 316 155 человек.