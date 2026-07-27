Жительница Шымкента лишилась жилья во время лечения: суд отменил сделки

Суд Шымкента вернул женщине жилье, проданное по доверенностям во время ее лечения в психиатрическом стационаре, передает Kazinform со ссылкой на Верховный Суд Республики Казахстан.

В Шымкенте суд признал недействительными доверенности и договоры купли-продажи жилого дома с земельным участком и квартиры, заключенные от имени женщины с инвалидностью II группы. Ее имущественные права полностью восстановлены.

Как установил межрайонный суд по гражданским делам, на момент оформления доверенностей женщина проходила стационарное лечение в областном центре психического здоровья. В суде она заявила, что не помнит обстоятельств подписания документов и не выражала согласия на распоряжение принадлежащей ей недвижимостью.

Ответчиками по делу выступили двое нотариусов и трое родственников. Получив доверенности, они распорядились недвижимостью женщины, после чего она лишилась жилья и была вынуждена проживать у родственников.

Ключевым доказательством по делу стало заключение судебно-психиатрической экспертизы. Эксперты подтвердили, что с 2019 года женщина страдает психическим заболеванием — расстройством личности органической этиологии со снижением интеллектуально-мнестических функций. На момент подписания доверенностей она не могла понимать значение своих действий и руководить ими.

Выводы специалистов основаны на медицинской документации, сведениях о неоднократных госпитализациях, диспансерном наблюдении и результатах клинического обследования. Экспертиза выявила выраженные нарушения мышления, памяти, эмоциональной устойчивости и интеллектуальных функций.

Оценив представленные доказательства, суд пришел к выводу, что волеизъявление истца при оформлении доверенностей не было осознанным. В результате доверенности и договоры купли-продажи были признаны недействительными, а стороны приведены в первоначальное положение.

Решение суда вступило в законную силу.

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