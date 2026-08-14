Жительница Астаны умерла после падения с лошади
Жительница Астаны скончалась после травм, полученных при падении с лошади в одном из конных клубов Акмолинской области, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщили в департаменте полиции Акмолинской области, инцидент произошел в одном из конных клубов, расположенных на территории Целиноградского района.
По заявлению пострадавшей 6 июля было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
13 августа женщина скончалась от полученных травм. В связи с этим уголовное дело будет переквалифицировано.
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