Жительница Астаны умерла после падения с лошади

Жительница Астаны скончалась после травм, полученных при падении с лошади в одном из конных клубов Акмолинской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в департаменте полиции Акмолинской области, инцидент произошел в одном из конных клубов, расположенных на территории Целиноградского района.

По заявлению пострадавшей 6 июля было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

13 августа женщина скончалась от полученных травм. В связи с этим уголовное дело будет переквалифицировано.

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