Поезд насмерть сбил мужчину в Атырауской области

В Атырауской области поезд насмерть сбил мужчину. По факту происшествия транспортная полиция возбудила уголовное дело и проводит расследование, передает корреспондент агентства Kazinform.

По предварительным данным, происшествие произошло в ночь на 13 августа. В социальных сетях распространилось видео, снятое после того, как поезд сбил мужчину возле железнодорожных путей.

В настоящее время отделом транспортной полиции на станции возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека.

— В настоящее время проводятся соответствующие следственные мероприятия для установления причин и обстоятельств произошедшего. Иная информация в соответствии с требованиями статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению в интересах следствия не подлежит, — сообщили в отделе транспортной полиции на станции Атырау.

Ранее в селе Карабулак Ескельдинского района области Жетісу легковой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом на железнодорожном переезде.