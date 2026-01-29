Жители жалуются на холод в квартирах в поселке в Костанайской области

Жители посёлка Кушмурун Аулиекольского района Костанайской области сообщают о проблемах с отоплением в многоквартирных домах. По их словам, с начала отопительного сезона в квартирах сохраняется низкая температура, фиксируется промерзание окон, повышенная влажность и появление плесени.

В социальных сетях пользователи отмечают, что отопление подаётся нестабильно, а в отдельные дни температура в жилых помещениях, по их утверждению, опускалась до 13 градусов. Также высказываются жалобы на отключения тепла и отсутствие оперативной реакции со стороны обслуживающих организаций.

В акимате Аулиекольского района сообщили, что по одному из обращений был осуществлен выезд специалистов ГКП «Кушмурунская ТЭК» по месту проживания матери с маленьким ребенком в съемной квартире. Там заявили, что в ходе осмотра была установлена завоздушенность внутренней системы отопления. Специалистами проведены работы по спуску воздуха из отопительных регистров, в результате чего температура в системе повысилась.

— Вместе с тем выявлена негерметичность балконной двери и оконных рам, через которые поступает наружный холодный воздух. Жителям рекомендовано в срочном порядке произвести утепление жилья, — говорится в комментарии.

В акимате добавили, что ситуация с теплоснабжением находится на контроле, а обращения жителей рассматриваются в установленном порядке.

Ранее пациенты районной больницы пожаловались на холод в после ремонта здания в Костанайской области.