    14:37, 29 Январь 2026 | GMT +5

    Жители жалуются на холод в квартирах в поселке в Костанайской области

    Жалобы на холод в квартирах и перебои с отоплением стали поводом для обсуждения в социальных сетях. Жители Костанайской области заявляют о низкой температуре в жилых домах в период устойчивых морозов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: instagram.com/ilovekostanay

    Жители посёлка Кушмурун Аулиекольского района Костанайской области сообщают о проблемах с отоплением в многоквартирных домах. По их словам, с начала отопительного сезона в квартирах сохраняется низкая температура, фиксируется промерзание окон, повышенная влажность и появление плесени.

    В социальных сетях пользователи отмечают, что отопление подаётся нестабильно, а в отдельные дни температура в жилых помещениях, по их утверждению, опускалась до 13 градусов. Также высказываются жалобы на отключения тепла и отсутствие оперативной реакции со стороны обслуживающих организаций.

    В акимате Аулиекольского района сообщили, что по одному из обращений был осуществлен выезд специалистов ГКП «Кушмурунская ТЭК» по месту проживания матери с маленьким ребенком в съемной квартире. Там заявили, что в ходе осмотра была установлена завоздушенность внутренней системы отопления. Специалистами проведены работы по спуску воздуха из отопительных регистров, в результате чего температура в системе повысилась.

    — Вместе с тем выявлена негерметичность балконной двери и оконных рам, через которые поступает наружный холодный воздух. Жителям рекомендовано в срочном порядке произвести утепление жилья, — говорится в комментарии.

    В акимате добавили, что ситуация с теплоснабжением находится на контроле, а обращения жителей рассматриваются в установленном порядке.

    Ранее пациенты районной больницы пожаловались на холод в после ремонта здания в Костанайской области.

    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
