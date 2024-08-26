28 августа пройдет парад из шести планет и Луны

Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Сатурн и убывающая Луна выстроятся по одну сторону от Солнца утром в среду, 28 августа. Условный парад планет займет на небе сектор в границах около 160 градусов, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария, передает агентство Kazinform.

В августе Марс, Юпитер, Уран, Нептун и Сатурн наблюдаются с полночи до рассвета. В конце месяца на утреннем небе после 04:00 мск начинает появляться Меркурий, а 28 августа к ним присоединится серп убывающей Луны, которая будет находиться недалеко от Марса. Все они расположатся восточнее (справа) от восходящего Солнца.

— В среду, 28 августа на утреннем небе выстроятся <…> Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Сатурн и Луна. (Шесть планет и спутник Земли) будут находиться по одну сторону от Солнца в секторе около 160 градусов, — сообщили в планетарии.

При ясной погоде часть участников парада можно будет увидеть невооруженным глазом, а остальные — в мощный бинокль или телескоп. В планетарии августовский парад назвали условным, так как планеты будут располагаться в слишком большом секторе.

— В астрономии нет четкого критерия «близости» планет, поэтому термин «парад планет» носит качественный характер, — также уточнили в организации, напомнив о том, что это понятие не относится к научным и используется для популяризации астрономии.

Парад планет наблюдается, когда несколько видимых невооруженным глазом планет оказываются достаточно близко друг к другу и видны (либо не видны, если находятся вблизи Солнца) в узком (20-30 градусов) секторе неба. Большой парад планет происходит, когда таким образом собираются пять и более планет. Малый парад происходит, если рядом оказываются четыре планеты. Малые парады планет происходят примерно каждые 20 лет, большие — гораздо реже.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.