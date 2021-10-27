Жители Юго-Востока в Нур-Султане поделились впечатлениями о подключении к газу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Дома одного из самых больших жилых массивов столицы – «Юго-Востока» - продолжают активно подключать к газу. Жители, которые уже оценили преимущества газификации, рассказали о том, как изменился их быт, передает МИА «Казинформ» с ссылкой на официальный сайт акимата города.

Стоит отметить, что частный сектор жилого массива «Юго-Восток» является одним из основных источников смога в столице. Его газификация значительно улучшит экологическую ситуацию в этом районе.

Жительница «Юго-Востока» Елена Пичкарьева отметила важность и значимость газификации столицы, которая обеспечивает комфорт в первую очередь для горожан.

Теперь в нашем доме есть газ, которым мы будем пользоваться. Это очень радостная весть для меня, потому что баллоны, которыми мы пользовались до этого, не очень удобные. Это нужно постоянно находиться дома, заказывать баллоны, ждать, когда тебе их привезут, а сейчас газ проведен к дому: просто кран повернул, включил и пользуйся. Так как дома есть дети, для меня газификация в первую очередь обеспечивает безопасность. Теперь помимо того, что будем пользоваться газом для готовки, так еще будем и отапливаться им», - поделилась радостью Елена Пичкарьева.

Число заявок от жителей на подключение их домов к газу не уменьшается.

«Вот мы и дождались, теперь у нас есть газ. Мы не приобретаем баллоны, дом напрямую подключен к газу, это безопасно. Когда мы топим печь, то даже выгребая золу, дышим угарным газом. И делать это приходится несколько раз в день. Конечно, это большая нагрузка, поскольку ещё и дрова заготавливаем. А главная ценность для нас - это здоровье. Для своего же блага и здоровья мы были готовы к этому подключению к газу», - отметила жительница жилого массива «Юго-Восток» Айтжан Естаева.

Таким образом, на сегодня обеспечена подача газа в следующих районах: в ж/м «Промышленный» (полностью улицы южнее пр. Кошкарбаева); в границах улиц пр. Момышұлы - пр. Абылайхана - пр. Қошқарбаева - ул. Қордай; пр. Құдайбердіұлы - ул. Бурабай – пр. Абылайхана - ул. Мұстафина; ул. Қобыланды батыра - ул. Лепсі - пр. Құдайбердіұлы - ул. Бурабай.

Жителям, которые проживают в данных районах, необходимо обратиться в АО «КазТрансГаз Аймак» (пр.Республики, 24) для подачи заявки на подключение дома к газу. За подробной информацией можно обратиться по телефонам +7(7172)55-89-75, вн.1530, 1527, 1534.

По оставшейся части жилого массива «Юго-Восток» ведутся пуско-наладочные работы, запуск газа будет выполнен поэтапно в течение месяца. По микрорайону «Казахаул» (Караоткел) ведутся строительно-монтажные работы.

В Нур-Султане продолжаются масштабные работы по газификации города. За два года в столице построено более 645 км внутриквартальных сетей газоснабжения. Доступ подключиться к газу уже получили жители жилых массивов Коктал-1, Коктал-2, Железнодорожный, часть Агрогородка и Юго-Востока.

Этой осенью возможность подключиться к газу получат жители ЖМ Промышленный, Агрогородок и Юго-Восток (части, которые не были подключены). Также АО «КазТрансГаз Аймак» ведет строительство сетей газоснабжения в ЖМ Куйгенжар, Мичурино, Интернациональный.

Газификация - масштабный проект Елбасы. Проект позволяет, как повысить качество жизни горожан, так и значительно улучшить экологию города.

Вопросы газификации города находятся на контроле у Главы государства.