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    Жители ВКО продолжают акцию «Таза Қазақстан»: Катон-Карагайский район очистили от 3 тонн мусора

    В Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области прошла республиканская экологическая акция «Таза Қазақстан», передает Kazinform.

    Жители ВКО продолжают акцию «Таза Қазақстан»: Катон-Карагайский район очистили от 3 тонн мусора
    Фото: акимат ВКО

    В мероприятии, направленном на охрану окружающей среды, приняли участие сотрудники государственных учреждений, волонтеры и жители района.

    Жители ВКО продолжают акцию «Таза Қазақстан»: Катон-Карагайский район очистили от 3 тонн мусора
    Фото: акимат ВКО

    На открытии акции руководитель аппарата акима Катон-Карагайского района Айтас Нуркас поздравил участников с началом республиканской инициативы.

    Он отметил, что сохранение чистоты окружающей среды и родного края является общей обязанностью каждого гражданина, и выразил благодарность всем, кто присоединился к экологической акции.

    В ходе мероприятия участники очистили от бытового мусора улицы, общественные территории, родники и обочины автомобильных дорог. Совместными усилиями жители внесли свой вклад в благоустройство и поддержание чистоты родного района. По информации организаторов, в работах были задействованы 300 человек и 3 единицы специальной техники.

    В результате с территории района вывезено 3 тонны мусора.

    Основная цель акции — привлечь жителей к вопросам охраны окружающей среды, повысить уровень экологической ответственности и сформировать культуру бережного отношения к чистоте населенных пунктов.

    Таза Қазақстан ВКО Катон-Карагай Регионы Казахстана Мусор Экология
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор