Жители ветхих домов в Алматы получат новые квартиры - акимат выделит 30 млрд тенге

30 Ноября 2022, 20:11

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима Алматы Алишер Абдыкадыров на очередной сессии маслихата сообщил, что в городе насчитывается около 1500 ветхих домов, требующих капитального ремонта, для решения этой проблемы будет выделено около 30 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях решения проблемы ветхого жилья, планируется начать работу по приобретению более 1500 квартир для создания переселенческого фонда. На эти цели из местного бюджета планируется выделить около 30 млрд тенге. Это позволит переселить жителей домов, находящихся в аварийном состоянии, а также на красных линиях, в санитарной и водоохранной зонах за счет средств местного бюджета», - сказал замакима.

Также в рамках сокращения дефицита жилья запланировано около 30 млрд тенге на строительство социальных многоквартирных жилых комплексов.

Кроме того, продолжено финансирование жилищной программы «Алматы жастары». На эти цели дополнительно планируется выделить 670 млн тенге.

По программе «Бакытты отбасы» планируется предусмотреть средства в сумме 3 млрд тенге на льготное кредитование 200 очередникам.

Ранее маслихат Алматы поддержал проект уточненного бюджета города на 2022 год.