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    Около 4 тысяч аварий за два месяца произошло в энергосистеме Узбекистана

    Причиной системных проблем в энергетической системе страны являются недостаточный контроль, исполнительская дисциплина и ответственность. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, передает агентство Kazinform. 

    Жители Узбекистана остаются без электричества до 10 часов
    Фото: "Ташкентские электросети"

    Как отметил Мирзиёев, каждый год летом и зимой на десятках подстанций происходят аварии, сотни трансформаторов выходят из строя.

    — Только в июне–июле произошло около 4 тысяч аварий, в результате которых жители и предприниматели оставались без электричества до 8-10 часов, — заявил он. 

    Президент Узбекистана подверг критике руководство энергетической отрасли за низкую исполнительскую дисциплину и недостаточную ответственность, отметив растущее недовольство жителей и предпринимателей.

    — Повторяю: работа каждого лидера в системе должна, прежде всего, ощущаться в жизни людей, в их образе жизни, и облегчать решение проблем предпринимателей, — сказал он. 

    Шавкат Мирзиёев также указал на разницу в качестве электроснабжения между регионами, отметив, что несмотря на практически одинаковую сетевую инфраструктуру, в одних районах энергосистема работает стабильно, тогда как в других регулярно происходят аварии.

    Критика Мирзиёева в адрес энергосистемы прозвучала на фоне увольнения министра энергетики Журабека Мирзамахмудова за недостатки в работе отрасли. 

    Ранее сообщалось о летнем рекорде потребления электроэнергии в Узбекистане. 

    В мире Узбекистан Энергетика
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор