Около 4 тысяч аварий за два месяца произошло в энергосистеме Узбекистана

Причиной системных проблем в энергетической системе страны являются недостаточный контроль, исполнительская дисциплина и ответственность. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, передает агентство Kazinform.

Как отметил Мирзиёев, каждый год летом и зимой на десятках подстанций происходят аварии, сотни трансформаторов выходят из строя.

— Только в июне–июле произошло около 4 тысяч аварий, в результате которых жители и предприниматели оставались без электричества до 8-10 часов, — заявил он.

Президент Узбекистана подверг критике руководство энергетической отрасли за низкую исполнительскую дисциплину и недостаточную ответственность, отметив растущее недовольство жителей и предпринимателей.

— Повторяю: работа каждого лидера в системе должна, прежде всего, ощущаться в жизни людей, в их образе жизни, и облегчать решение проблем предпринимателей, — сказал он.

Шавкат Мирзиёев также указал на разницу в качестве электроснабжения между регионами, отметив, что несмотря на практически одинаковую сетевую инфраструктуру, в одних районах энергосистема работает стабильно, тогда как в других регулярно происходят аварии.

Критика Мирзиёева в адрес энергосистемы прозвучала на фоне увольнения министра энергетики Журабека Мирзамахмудова за недостатки в работе отрасли.

Ранее сообщалось о летнем рекорде потребления электроэнергии в Узбекистане.