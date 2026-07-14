Летний рекорд потребления электроэнергии зафиксирован в Узбекистане

13 июля на фоне аномальной жары суточное потребление электроэнергии в Узбекистане достигло 278,6 млн кВт·ч, превысив предыдущий июльский рекорд 2025 года на 2,2%, передает агентство Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Узбекистана, энергетические предприятия переведены на усиленный режим работы для обеспечения стабильного электроснабжения.

— Предыдущий летний рекорд был установлен 18 июля 2025 года, когда потребление достигло 272,6 млн кВт·ч. Тогда температура воздуха в центральных регионах повышалась до +40 градусов, в пустынных районах — до +42…+44 градусов. Схожие погодные условия наблюдались и 13 июля этого года, — говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно прогнозам синоптиков, жаркая погода сохранится в ближайшие дни. В Министерстве энергетики Узбекистана ожидают дальнейшего увеличения потребления электроэнергии, что может привести к новым рекордам нагрузки на энергосистему.

На фоне роста энергопотребления ведомство обратилось к населению с призывом экономно использовать электроэнергию, в частности отключать неиспользуемые электроприборы в часы пиковой нагрузки.

Ранее сообщалось, что из-за жары во Франции снизили мощность восьми ядерных реакторов.