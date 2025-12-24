Жители Уральска возмущены вывозом снега в водоохранную зону

На видеокадрах житель города сообщает, что снег в очередной раз вывозится на несанкционированный полигон, расположенный в районе Телецентра и городского парка культуры и отдыха.

— Данный участок также относится к реке Шаган. Несмотря на то, что Жайык-Каспийская бассейновая инспекция официально запретила вывоз снега на этот полигон, подобная практика продолжается. Все это происходит на глазах у сотрудников полиции. Посмотрите на снег — он грязный. Только за это время сюда заехали уже шесть машин, — говорит автор видеозаписи.

В связи с данной ситуацией акимат города Уральска предоставил официальный ответ на направленный запрос.

Как сообщили в акимате, в соответствии с правилами благоустройства именно местные исполнительные органы определяют места для вывоза снега. При этом предприятие, осуществляющее вывоз, после окончания зимнего периода обязано провести очистку территории и выполнить работы по ее благоустройству. В акимате подчеркнули, что требования Экологического кодекса Республики Казахстан нарушены не были.

17 декабря 2025 года в акимате состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В ходе заседания отделу жилищно-коммунального хозяйства и подрядной организации было поручено организовать вывоз исключительно свежевыпавшего чистого снега на полигон в районе Телецентра, а также вести ежедневный учет его объемов.

— Принятое решение о вывозе свежевыпавшего чистого снега положительно сказывается на экономических показателях. В частности, это позволяет сэкономить бюджетные средства и время при вывозе снега, что, в свою очередь, ускоряет процесс очистки городских улиц. В результате это способствует снижению социальной напряженности. Следует учитывать, что используемые в настоящее время полигон Асан, а также полигон, расположенный в микрорайоне «Балауса» поселка Зачаган, находятся на значительном расстоянии от центральной части города. После закрытия полигона в районе Телецентра в прошлом году объемы снега, вывозимые в течение одного рабочего дня, сократились, при этом дополнительные расходы возросли. В соответствии с правилами благоустройства подрядная организация — ТОО «Жайык таза қала» — после таяния снега обязуется очистить места его временного складирования от мусора, — говорится в официальном ответе акимата.

Руководитель отдела по Западно-Казахстанской области Жайык-Каспийской бассейновой инспекции Канат Утегалиев сообщил, что подобные случаи повторяются из года в год.

— Аналогичная ситуация имела место и в прошлом году. Тогда за нарушение требований статьи 358 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях был наложен штраф, а работы по вывозу снега на данный полигон были приостановлены. Каждый год возникает один и тот же резонанс. В текущем году мы также будем детально разбираться. Закон однозначно запрещает загрязнение водоохранных зон. Совместно с департаментом экологии будет проведено исследование состава снега. В случае выявления нарушений к ответственности будут привлечены как предприятие, осуществляющее вывоз снега, так и должностные лица. На месте находились сотрудники полиции. После поступления их материалов будут проведены соответствующие инспекционные мероприятия, — отметил Канат Утегалиев.

Ранее мы писали, что снегопад стал причиной транспортного коллапса в Таразе.