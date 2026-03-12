Жители Туркестанской области пожаловались, что вынуждены пить грязную воду

По словам горожан, подобная ситуация возникает не впервые. Несмотря на то, что на протяжении многих лет они жалуются на качество питьевой воды, проблема до сих пор не получила окончательного решения. Жители отмечают, что употребление такой воды представляет опасность для здоровья. По их словам, грязная вода вызывает заболевания желудочно-кишечного тракта и наносит вред почкам. В последнее время также увеличилось число людей, обращающихся к врачам с подобными жалобами.

Как утверждают жители, результаты анализа, проведённого независимой лабораторией, выявили в воде различные бактерии.

Жительница Ленгера Ольга Ивашкова рассказала, что уже пять лет пытается добиться решения проблемы с водой. По её словам, два года назад жители также выражали недовольство по этому поводу.

— Такую загрязнённую воду нельзя давать даже животным, не говоря уже об её использовании в быту или для приготовления пищи. Несмотря на то, что качество воды, поступающей к нам, низкое, стоимость одного кубического метра составляет 90 тенге. Ранее ответственные учреждения объясняли ситуацию изношенностью труб и заявляли, что система водоснабжения в городе была полностью обновлена. Однако, несмотря на это, качество воды до сих пор не соответствует установленным требованиям, — сказала она.

Аким города Ленгер Максат Жумабаев не отрицает, что проблема питьевой воды остаётся актуальной. По его словам, ранее вода в город подавалась напрямую из родника. В конце 2025 года были пробурены три скважины, и подача воды стала осуществляться из них. Однако из-за технических неисправностей вода помутнела.

— Основная причина помутнения воды — прорыв трубы на линии, ведущей со стороны направления «Достык». В связи с этим проводились ремонтные работы. Когда систему вновь подключили, вода стала мутной, — сообщил аким города.

Обеспокоенные ситуацией жители обратились в акимат с требованием решить проблему питьевой воды.

Аким района Еркегали Алимкулов сообщил, что для стабилизации ситуации ведутся необходимые работы.

— На магистральном водопроводе дважды произошли аварии. Мы выявили их и устранили. Кроме того, вышла из строя насосная станция на скважине «Достык». Мы заменили её. Именно эти обстоятельства повлияли на временное ухудшение качества воды, — сказал аким района.

В настоящее время все неисправности устранены. Представители местного водоканала уверяют, что возникшие трудности носят временный характер.

— С этого года вода полностью подаётся из новых скважин. Ранее трубы на протяжении многих лет работали без фильтров. Во время аварийных отключений в систему поступала мутная вода. Когда мы меняем насос или происходит прорыв трубы, подачу воды временно прекращаем. После устранения неисправности первая вода, выходящая из труб, неизбежно бывает мутной, — отметил заместитель директора водоканала Ербол Тантысбаев.

На бурение новых скважин и прокладку труб из бюджета было выделено 197 млн тенге. Станция водозабора, запущенная два месяца назад, полностью автоматизирована. Работа насосов и все показатели контролируются специалистами в режиме онлайн.

Тем не менее в весенне-летний период в городе Ленгер наблюдается нехватка питьевой воды.

По информации районного акимата, для решения проблемы подготовлена проектно-сметная документация на бурение ещё двух дополнительных скважин в населённом пункте Достык. Стоимость проекта составляет 283 млн тенге.

— Кроме того, для повышения стабильности системы водоснабжения, регулирования давления воды и эффективного использования резервных запасов воды планируется провести ремонт двух водонапорных башен. На разработку проектно-сметной документации по этому проекту предусмотрено 124,6 млн тенге. Из них 32,6 млн тенге выделены из районного бюджета, а на оставшуюся сумму направлена заявка в областной бюджет, — говорится в информации ведомства.

Кроме того, разработан проект установки современных очистных сооружений для предотвращения помутнения воды, поступающей из открытого источника «Коктерек», относящегося к городу Ленгер, а также для повышения качества питьевой воды. Документация по проекту уже получила положительное заключение экспертизы.